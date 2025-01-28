企业领导在制定气候行动规划时要坚持高标准严要求

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人类总有一种固有的偏见，容易把注意力集中在负面因素和各种危机上，这是一种人类进化后的特性，从历史上看，正是这种特性提高了人类的生存机会。那么，今天的世界处于一种什么状态呢？一场旷日持久的全球范围流行病。而且，野火、飓风、洪水、干旱等自然灾害使得全球气候的前景日益恶化。社会经济意义上的贫富差距日益扩大，1%的人口积聚了全球一半的财富。不要以为这种情况只会出现在反乌托邦的小说中，这正是2021年的世界状况。
现实真的是这样的吗？我们如果暂且摈弃上述这些进化上的偏见，那么就会看到一片截然不同的景象：世界领导人齐聚一堂，履行各国对气候的承诺；在美国，工资最低的工人得到了加薪；ESG（环境、社会和治理）的兴起和影响力投资的出现；低碳创新的爆发。当人们客观地审视当今世界的状况时，发现全人类正在齐心协力地应对全社会面临的挑战
企业领导人也认识到需要采取行动，并拓宽对企业责任的理解，利用技术和可持续融资战略，以彻底改变目前的局面。他们的决策不仅让企业获得更多的盈利，同时也在帮助整个人类创建一个更美好的未来。
这种情况在一定程度上得益于长期以来私营部门在观念上的改变。企业领导者面临着越来越多的来自公众和地球的呼声：纠正错误，迅速行动。通过发挥钱包的威力，消费者正在迫使现状发生改变。员工在选择工作单位时，往往会优先考虑那些注重劳动力多样性并意识到自己对环境有影响的组织。投资者也青睐那些有可持续发展意识的公司。整个企业界感受到的压力是：它们应该有更多的担当和意识，于是，不少企业行动起来，应对这一挑战。
要想采取有意义的气候行动，建筑、工程和施工行业以及制造业是一个很好的起点。原因如下：
全球温室气体排放总量的40%与建筑环境有关。
工业能源的使用占温室气体排放的2%，仅在美国，制造业就要排放13亿吨的二氧化碳。
挥之不去的新冠疫情虽然让企业复苏变得缓慢但同时也加速了它们的数字化转型。这里最为关键的是，事情再也不会回到从前。对于建筑、工程和施工行业以及制造业来说，这是接受数字化转型的绝佳机会，可利用数字化工具获得更可持续的发展，让世界更公平。为了产生真正的影响，企业必须要做更多的事情，不仅仅是少做些负面影响的事，而是必须多做些积极有益的事。这项事业需要人类的集体努力和技术的推动，其实，客观地说，这些行业的成绩已经初见端倪。
对_可持续性_的定义已经扩大到与人相关的问题，因为归根结底，这一概念还是讲述如何确保人类在一个宜居的星球上生活下去。显而易见，围绕不平等和包容性的有关问题是这个议题的一部分。不少企业现在正在评估如何在确保股东回报的同时发挥它们的影响力，而此时一个ESG框架当是完美的起点。在这一框架下，企业在制定业务策略时考虑了一系列的激励因素（非金融性质的），如能源、排放、浪费、员工安全、福利、多元化、客户、社区、领导力和合规性。
公司有了ESG的牢固观念，制定一套指导原则便是顺理成章的事情，而且这样做还可以最大限度地降低风险并创造价值。有些投资商把他们的资金与那些重视ESG理念的企业挂钩，而这类投资商的数量在急剧上升。据麦肯锡的报告，到目前为止，可持续投资已超过30万亿美元（约合人民币190万亿元），几乎占全球资产管理的三分之一。有些企业在投资时并不会去咨询上述类型的投资商它们应该在哪些领域投资，不过，这样的企业现在有可能要被时代甩在后边。
在工作中考虑到对世界的影响有助于企业创建一种利益相关者经济，这是对当前利益相关者模式的重大改进。在利益相关者的经济模式中，企业扩大了社会责任的范围，对员工和社区进行投资并赋予他们权力，而不仅仅是维护股东的利益。这样做的好处是，它将一个组织从注重利润转变为以目标为导向。当然，这并不意味着要牺牲收入。随着人们要求企业承担社会责任的呼声不断增长，成为利益相关者模式的公司现在已成为一种竞争优势。事实上，“ESG理念的基金已开始在市场上占主导地位。
为了开辟一条以目标为导向的未来之路，许多公司正在制定可持续的融资框架。这些投资运作手册为公司制定了实施影响的策略。为了为框架内的项目筹集资金，这些公司经常发行GSS（“绿色、社会和可持续性”）债券，为关乎人类和环境的项目提供资金。2020年，绿色债券市场达到6000亿美元（约合人民币38032亿元）（PDF，第3页），仅在这一年中便增长了53%，而且还在继续大幅增长。
绿色债券由政府、组织和私营公司发行，以激励可持续发展的成果。公司可以将这些资金专门用于建筑项目，投资于新的和现有的建筑项目，以降低与气候变化相关的风险。虽说这种融资模式的创新可使全球受益，但也为企业自己带来了好处。根据《哈佛商业评论》杂志，与ESG理念的基金一样，绿色债券通常会提高公司的估值。
2020年最大的可持续性债券之一来自施耐德电气（PDF，第2页），该公司是法国的一家跨国公司，提供能源管理解决方案。这家公司的可持续发展融资框架充分展示了一家公司如何能够将气候行动提升到新的水平。该公司的环保工作重点是减少自身在运营中的碳足迹，其6.5亿欧元（约合人民币46.7亿元；PDF，第1页）的绿色债券正在创造一个完整的可持续发展的价值链。施耐德电气致力于帮助供应商采用更好的流程和实践，以实现2050年净零碳的目标，并“向客户提供可节约并避免8亿吨二氧化碳排放量”的解决方案。这完全体现了技术与可持续融资之间的完美结合。
在某个节点上，每家公司都会需要筹集资金，无论这些资金来自投资商、股东、银行，还是通过发行债务来完成。可持续发展债券通常可享有贴现利率，每年或为发行人节省数千亿人民币。随着GSS债券的大幅增加，如果一家建筑公司或制造公司希望将其业务实践与更可持续的目标（如减少浪费、提高能效或更好地选择材料）保持一致，那么利用这些债券的机会现在来了。
当全球的企业如火如荼地向可持续性发展方向转变之时，整个建筑、工程和施工行业和制造业的数字化转型也在加速。这两种发展趋势的同时到来着实鼓舞人心。企业在利用新技术来提高效率、减少浪费和节省资金的同时，也提高了减少破坏环境的能力。
当建筑、工程和施工行业的企业特别重视数字化的理念，当制造企业在实践中采用工业4.0的工具时，它们将能够如期交付可让世界受惠的项目。数字工具可以在许多方面实现可持续的成果。例如：
数字工具可以带来更多的可持续成果，这样的例子可谓是不胜枚举。人工智能、互联数据、自动化和云只是其中的几个解决方案，它们为建筑企业对建筑物进行设计、建造和运营奠定了基础，从而减少了企业生产在地球上留下的碳足迹。制造商可以优化材料以提高产品的可持续性。这些行业采用数字技术的程度越高，就越有可能获得可持续性的结果。
如果企业希望将社会责任扩展到所有的利益相关者，降低可持续性融资的投资成本，并利用数字工具实现可持续的成果，现在便是前所未有的最佳时机。到2050年，全球人口将达到100亿，这将极大地增加人类对可持续发展的产品和居所的需求。
事实将证明，兼顾人类和地球利益的企业一定会兴旺发达。
Joe Speicher是欧特克首席可持续发展官。在此之前，他担任欧特克基金会的执行董事，该基金会支持最具影响力的人员和组织，利用设计来对抗气候变化，创造一个更美好的世界。
工程建设业
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