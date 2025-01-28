企业领导在制定气候行动规划时要坚持高标准严要求

人类总有一种固有的偏见，容易把注意力集中在负面因素和各种危机上，这是一种人类进化后的特性，从历史上看，正是这种特性提高了人类的生存机会。那么，今天的世界处于一种什么状态呢？一场旷日持久的全球范围流行病。而且，野火、飓风、洪水、干旱等自然灾害使得全球气候的前景日益恶化。社会经济意义上的贫富差距日益扩大，1%的人口积聚了全球一半的财富。不要以为这种情况只会出现在反乌托邦的小说中，这正是2021年的世界状况。

现实真的是这样的吗？我们如果暂且摈弃上述这些进化上的偏见，那么就会看到一片截然不同的景象：世界领导人齐聚一堂，履行各国对气候的承诺；在美国，工资最低的工人得到了加薪；ESG（环境、社会和治理）的兴起和影响力投资的出现；低碳创新的爆发。当人们客观地审视当今世界的状况时，发现全人类正在齐心协力地应对全社会面临的挑战

企业领导人也认识到需要采取行动，并拓宽对企业责任的理解，利用技术和可持续融资战略，以彻底改变目前的局面。他们的决策不仅让企业获得更多的盈利，同时也在帮助整个人类创建一个更美好的未来。

这种情况在一定程度上得益于长期以来私营部门在观念上的改变。企业领导者面临着越来越多的来自公众和地球的呼声：纠正错误，迅速行动。通过发挥钱包的威力，消费者正在迫使现状发生改变。员工在选择工作单位时，往往会优先考虑那些注重劳动力多样性并意识到自己对环境有影响的组织。投资者也青睐那些有可持续发展意识的公司。整个企业界感受到的压力是：它们应该有更多的担当和意识，于是，不少企业行动起来，应对这一挑战。

要想采取有意义的气候行动，建筑、工程和施工行业以及制造业是一个很好的起点。原因如下：

挥之不去的新冠疫情虽然让企业复苏变得缓慢但同时也加速了它们的数字化转型。这里最为关键的是，事情再也不会回到从前。对于建筑、工程和施工行业以及制造业来说，这是接受数字化转型的绝佳机会，可利用数字化工具获得更可持续的发展，让世界更公平。为了产生真正的影响，企业必须要做更多的事情，不仅仅是少做些负面影响的事，而是必须多做些积极有益的事。这项事业需要人类的集体努力和技术的推动，其实，客观地说，这些行业的成绩已经初见端倪。