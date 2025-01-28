当古老的文明创造出车轮的时候，它们也开启了未来交通的创新之门：双轮战车、自行车、火车、汽车，甚至飞机。每一种新的模式问世都使交通工具变得更快，走得更远。

新一代交通创新者正在设想，不带轮子的移动技术将会是什么样子。在他们看来，交通行业下一个主要的颠覆性技术不在于滚动，而是悬浮。它叫做“超级高铁/超回路列车”（Hyperloop），并且将会重新定义我们的出行以及城市和郊区的发展。

我们不妨想象一下，以空中飞行的速度在地面上移动，两个城市之间的连接就像地铁站那样：超回路技术以每小时近1,100公里的速度运送人员和货物，列车在浮动的、地铁式的“豆荚”中使用电动机和磁悬浮技术在减压管道中滑行，减压管道可以建造在地下、地面高架电塔上甚至是水下。

超级高铁的优势不止于速度：这一技术消耗的能量仅是传统交通工具的极小部分，而且直接排放为零。旅行是按需点对点进行的，不受天气或交通情况的影响。

你认为这种旅行是未来主义的幻想吗？再想一想吧。Virgin Hyperloop One 是力争领先超级高铁革命的初创企业之一，它已经成功地对自己的技术进行了大规模测试，并表示超级高铁出行将在十年内成为现实。