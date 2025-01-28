今年1月，中国武汉成为世界上第一个爆发新冠肺炎疫情的城市。随着确诊人数和死亡人数的迅速攀升，当地政府组建了一支由设计和建筑单位组成的全明星团队，以完成一项艰巨的任务：在短短的10天内抢建一座可容纳1000张床位的临时应急医院。

1月23日，也就是农历新年的前两天，武汉宣布全面封城。到下午的时候，电话的铃声已经在中信建筑设计研究总院有限公司（以下简称中信设计）和中建三局第三建设工程有限责任公司（以下简称中建三局三公司）急促地响起。这两个单位分别设计和搭建了火神山医院，采用的方法是预制建筑。

中信设计的数字化设计研究中心主任胡继强说：“在总部的领导下，我们大约在一个多小时内，就组建了一个由60多人组成的设计团队来参与火神山项目的建设。在30分钟之内，我们的设计师们已经在前往现场进行勘察的路上了。我们都渴望参与到这个项目中，希望能为抗击疫情做出贡献。”

按照平时的工期，如此大的项目通常需要6个月的时间来做设计，接下来还需要2到3年的时间进行建设。胡继强说：“人命关天，我们必须跟时间赛跑。”中信设计在5小时内提交了场地平整设计，在24小时内确定了设计方案，并在60小时内交付了施工图设计文件。

中信设计的设计速度很大程度上要归功于他们使用的工作方法。该设计院采用了“接力”的方法进行设计，为了让设计进度不停歇，设计人员采用了两班倒的上班方式。而施工则是同时而不是相继进行的。胡继强说：“我们让各项作业平行推进，有些甚至要倒置推进。基本上，我们的设计、施工、方案修改和调整工作都是在同时进行的。”

技术也是关键。接到项目后，项目协调员通过微信工作群在全公司范围内呼吁大家提供协助。使用BIM（建筑信息建模）技术使团队能够进行可视化设计、整合专业知识并实时共享数据，从而加快了工作的速度。该技术包括欧特克用于数字建模的Revit和Navisworks、用于模型渲染的Enscape，以及用于场地平整和规划设计工作的Civil 3D。

BIM还促进了快速搭建检测实验室的工作，为武汉及周边地区的筛查和诊断提供了支持。1月29日，中交第二航务工程局有限公司（以下简称中交二航局）受命在短短六天内建成“火眼”实验室。这座占地面积约2000平方米的实验室需要复杂的气压和污染排放系统，因此给项目建造带来了挑战。