一家德国公司是如何全力发展磁悬浮技术的

如果能够推动一辆满载30吨重的机车以每小时160公里（甚至更快）的速度行驶的磁力尚不足以让你为之倾倒的话，那么，用乌克兰货运飞机把机车从德国空运到中国，并让它首次在地面上飞驰8公里的磁悬浮列车能不能让你为之侧目？

这就是德国的建筑和基础设施公司马克斯·博格（Max Bögl最近与中国的合作伙伴成都市新筑路桥机械股份有限公司共同努力取得的成果。

此外，马克斯·博格公司也正在通过磁悬浮技术来革新未来的公共交通。

该公司利用其为上海磁浮线（一种商业运营的高速磁悬浮列车）提供轨道的经验，现已设计出了一种全新的全自动化城市交通解决方案：博格交通系统（TSB）。

虽然目前对其可行性的研究还在欧洲进行，但该系统的机车已在中国进行了演示。

TSB的产品经理Andreas Rau说：“我们坚信，这种磁悬浮列车将彻底改变公共交通的未来。我们现在可以提供一个在环境方面更具有可持续性、成本效益更高的交通系统，这是一个完整的体系，集轨道、机车与操作技术于一体。”