数字孪生帮助礼顿亚洲公司解决香港机场的难题

2019年，香港国际机场（HKIA）的客运量达到了7 , 150万人次，航空邮件和货物吞吐量达480万吨，是全球最繁忙的机场之一。作为转运中心和客运枢纽，它对该地区的经济至关重要，也是世界上最繁忙的货运门户。为满足未来的需求，并巩固其作为全球航空枢纽的地位，该机场目前正在进行大规模的扩建。

扩建工程的2号航站楼基础和地下结构工程由建筑公司礼顿亚洲承建。该公司总部位于香港，已有超过45年的历史，在亚洲各地建造过许多备受瞩目的基础设施和建筑项目。它拥有英国标准协会BSI建筑信息管理的风筝标志认证，以及国际ISO 19650新标准系列认证，这在亚洲的承包商中可谓凤毛麟角。

礼顿亚洲充分利用数字工程技术和新技术来与项目的所有相关方协作。礼顿亚洲香港区总经理Colman Wong说，“作为一家企业，我们一直不断寻求简化和改进工作流程，力争在各个层面上实现可持续的业务。我们积极主动地改进施工模式，以确保安全和质量达到最高标准。通过开发和实施创新的解决方案，我们力争成为建筑行业积极变革的领先者。”