数字孪生是什么？看智能数据模型如何塑造建筑世界

20年前，当斯蒂芬·斯皮尔伯格（Stephen Spielberg）将菲利普·迪克（Philip K. Dick）所著科幻小说《少数派报告》（Minority Report）搬上大银幕时，他召集了科技界的思想领袖一起构想未来的城市。电影里，2025年的美国首都华盛顿特区固然是黑暗的，但它的居民却享受着诸如自动驾驶汽车、视网膜识别个性化广告、声控家居等各种智能数字技术带来的种种便利。

这些技术在二十年前或许看似是不可能的未来技术，但其中有不少如今已是司空见惯，例如：通过手势控制的计算机、具有针对性的网络广告，以及在牛奶快没了的时候自动订购牛奶的冰箱。

时下的智能建筑物都能知道你住哪里、你的日程安排如何，甚至连你喜欢在咖啡里面加多少 糖 **也都知道。**随着建筑物和城市变得越来越智能化和自主化，用于设计、管理和维护它们的工具也在与时俱进。

众所周知，工程建设行业在采用数字化和数据驱动决策方面落后于其他行业，然而这种情况正在发生改变。如今，业界专业人士普遍意识到，若想跟上时代的步伐，就应该开始用不同的方式去思考和工作。

工程建设行业在物联网（IoT）、人工智能（AI）和云计算技术驱动下的数字化转型中，已经在广泛地采用数字孪生技术。相关的工具日益强大，广大的设计师和业主也逐步认识到这些工具在建筑环境的优化中能发挥些什么作用。