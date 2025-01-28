齐心协力：为什么数据的互联互通会改变协作的游戏规则

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设想如果由建筑师、工程师、制造商、承包商和项目业主构成一个协作的理想国，那会是什么样？
也许这是一个所有软件都能够相互沟通的世界，不管这些软件来自哪家公司。也许在这个世界里，人们不必为了某个项目重新制作模型或做重复性工作，因为在不同领域之间有着无缝的信息传递。又或者，在这个世界里，所有的协作者都可以在同一个通用数据环境中一起工作，并可以随时随地获取他们所需要的重要信息。
好消息是：这个更好的世界——以数据互联互通为动力——已近在咫尺。正是工程建设行业的专业人员和团队的实验、问题解决能力和技术敏捷性，使软件工具和商业模式能适应设计和制造方面的独特挑战，从而推动了行业向前发展。
正如功劳应归于工程建设行业的创新者那样，它也应归于许多公司、机构、行业团体和作出贡献的个人，他们记载了自己的API（应用程序界面），开源了他们的代码库，在数据库的标准方面坚持原则，并团结在面向所有人的更好的BIM（建筑信息模型）的共同旗帜下。
我看到了人们的想法在萌生、发展和成熟，不过使我感到兴奋的是，一种更有活力的、更定制化的、更以客户为导向的工程建设技术生态环境的形成。随之而来的是一个更大的问题：在这一似乎异质性的应用程序环境中，我们每个人如何更好地合作？
业界对于数据互联互通的挑战既了如指掌，又一无所知。中断的工作流每天都在阻碍合作伙伴的协作，并迫使出现返工和临时变通的局面，造成利润下降，从而导致人心沮丧及BIM疲劳。
财务底线很说明问题：麦肯锡公司在2016年的一份报告分析说，一般而言，建筑项目中有20%会延迟，80%会超预算（PDF，见第18页）。交付项目的各利益相关者会分担这些损失，但业主承担了更多的比例。
与此同时， FMI公司和欧特克投资组合公司PlanGrid于2018年发表的一份研究（PDF，见第7页）考察了建筑行业的数字化发展情况，发现52%的返工是由数据不良和沟通不畅造成的，这仅在2018年就使美国企业损失了约2,025亿人民币。该报告还显示（见第12页），建筑工人平均每周花在寻找项目数据或信息、减少错误、管理返工、处理冲突上的时间为14个小时（约占他们35%的工作时间）。
行业才刚刚开始注意由于互联互通不足的各种原因（专有数据格式、有争议的标准或简单的技术债务）所造成的代价。这一点在软件开发的背景下尤为重要，因为在设计和工程公司孵化并评估自己的专用工具时，能否抓住市场机会对于评估赌注是至关重要的。换句话说，如果您是一家建筑设计所，并希望对内部软件开发下注，那么无论这是自己的项目还是为了投入市场，您都应该知道自己的胜算是多少。
最近以来，一个名叫buildingSMART International的行业联盟在通过工业基础类（IFC）数据模型来开发和推广针对工程建设行业数据的通用语言。基于文档的参照和数据交换是跨学科协作的一种现实，而像buildingSMART这样中立方的作用在于对数据的标准作出仲裁，推动广泛的协议，并在活跃的生态系统中更多地加以采用。欧特克正在与buildingSMART的合作，作为其战略咨询理事会工作的一部分，依照互联互通的技术线路图，最终超出文档的范围进入云端。
整个行业的另一个共识是需要通用数据环境。鉴于全球项目团队的性质各异，加上目前新冠疫情（COVID-19）下业务不断受到干扰，工程建设企业尤其需要各种基于云的协作平台。
由于大规模建筑或基础设施项目可能涉及到数以百计甚至千计的公司，云技术就变得尤其重要，云端使我们能够随时随地访问，并可以扩缩数据和迅速传送给所有利益相关者。
BIM从一开始就提供了一个所有利益相关者能够共享的中央协调模式，但把BIM移到云端后，工程建设行业的专业人员可以让合作伙伴更加无缝地获得手头工作所需的信息，而且这些信息总是最新的，并采用所有的定制格式访问。
2017年挪威奥斯陆国际机场扩建项目可以作为互联互通标准在项目中发挥重要作用的一个实例。业主Avinor AS规定该项目的所有利益相关者均要使用BIM，并要求项目的交付成果在IFC模型中处理。这些交付成果包括数以百计的特定专业模型和两百多万个独特的部件（门、墙、喷洒器、照明灯具等）。这一决定减少了了项目中的手工转换流程，并在项目过程中节约了数千个工时，使业主十分满意。
可互联互通的IFC文档对项目产生了显著的影响，不过像buildingSMART这样的机构认为，工程建设行业协作的未来并不仅仅事关文档。文档是一种粗糙的传送信息的方式，但更重要的是传送特定工作流或结果所需的粒状数据的能力。各种数据API将使专业人员专注于他们特定的工作流以及取得目标结果所需的数据。这就创造了更安全、更轻量化的工作流。
各种开发者平台上基于云端的API（如欧特克Forge）使人们能够建造一些加强并整合设计和工程数据的应用程序，从而连接现有的软件系统，并创造新的工作流，帮助人们更好、更快地工作。此外，这些API还可以缓解越来越大的模型之间进行数据交换所带来的性能问题。
例如，在过去，机械设计方案与建筑设计方案之间的交流很困难。而基于API和数据的方法就使交流方便得多。想象一下，假设您需要获取暖通空调（HVAC）系统的设计数据，而这个系统需要放到一座大型公寓楼的屋顶。API方法使您可以只需采用粒状数据而不是整个文档。
粒度在这里是一个重要的原则。通过分解整个文档，您可以加快数据传送的速度，同时保护您的知识产权。若要规定一座公寓楼顶部的暖通空调系统类型，您需要的信息不必和制造这一系统所需的信息一样多。当然，您需要结合建筑规范信息、租户舒适度要求以及项目的所有环境可持续性目标。这些因素将确定暖通空调系统所需的规模和类型。这一信息将使您获得规格精确的设备，并决定它是否可以安装在大楼屋顶上。
在提供了支持这些（往往称为BIM就绪内容）工作流的几何形状和元数据后，就更有可能提前规定暖通空调制造商的设备规格，建筑设计所可以确定它将符合客户的运营目标，业主将避免支付昂贵的返工费用。
数据互联互通的重要性在于它可以改变游戏规则，并对从建筑师到业主的每个人来说都很重要。除了通过一种通用数据语言和无缝的数据交换明显地提高效率和生产力之外，互联互通还使工程建设行业能够为人类的共同利益齐心协力。
现实的情况和趋势是，工程建设行业必须面对并解决那些由气候变化、城市化，甚至是未来大流行病所带来的前所未有的规模问题。而通过齐心协作，工程建设行业将能做好准备，撸起袖子，进一步迈向协作的理想国。
作为工程建设设计解决方案执行 副总裁，Amy负责管理欧特克3D 设计产品组合的产品策略及执行，包括欧特克工程建设产品集、AutoCAD 家族、欧特克Revit 等。Amy 在工程建设、生产制造以及 媒体和娱乐行业的软件产品创新方面拥有20多年的经验，并在推动全球大规模敏捷软件开发的同 时激发创新策略。她将自己的初创企业联合创始人的经历与深厚的产品管理知识和大规模产品执行专业知识相结合，建立了专注于为客户提供价值的高绩效团队。Amy将公司最畅销的AutoCAD 产品转变为现代化多平台产品，作为公司订阅业务的支柱，并领导一个全球团队开发和交付桌面、网络和移动式应用程序，这些应用程序已被数以百万计的设计和工程专业人士采用。在目前的职位上，她正对自己深爱的一系列欧特克设计和创造产品组合中的软件开展进一步的现代化改造。在加入欧特克之前，Amy于1996年与他人共同创立了Linius Technologies。该公司向制造行业提供线束设计软件。当欧特 克于2003年收购该公司时，其技术被整合到欧特克的Inventor 3D机械设计软件中。Amy持有康奈尔大学的电气工程学理学士学位和马萨诸塞大学安姆斯特分校的电气工程学理学硕士学位。她是康奈尔女性 委员会、康奈尔创业计划和雅典娜联盟的成员。
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