齐心协力：为什么数据的互联互通会改变协作的游戏规则

设想如果由建筑师、工程师、制造商、承包商和项目业主构成一个协作的理想国，那会是什么样？

也许这是一个所有软件都能够相互沟通的世界，不管这些软件来自哪家公司。也许在这个世界里，人们不必为了某个项目重新制作模型或做重复性工作，因为在不同领域之间有着无缝的信息传递。又或者，在这个世界里，所有的协作者都可以在同一个通用数据环境中一起工作，并可以随时随地获取他们所需要的重要信息。

好消息是：这个更好的世界——以数据互联互通为动力——已近在咫尺。正是工程建设行业的专业人员和团队的实验、问题解决能力和技术敏捷性，使软件工具和商业模式能适应设计和制造方面的独特挑战，从而推动了行业向前发展。

正如功劳应归于工程建设行业的创新者那样，它也应归于许多公司、机构、行业团体和作出贡献的个人，他们记载了自己的API（应用程序界面），开源了他们的代码库，在数据库的标准方面坚持原则，并团结在面向所有人的更好的BIM（建筑信息模型）的共同旗帜下。

我看到了人们的想法在萌生、发展和成熟，不过使我感到兴奋的是，一种更有活力的、更定制化的、更以客户为导向的工程建设技术生态环境的形成。随之而来的是一个更大的问题：在这一似乎异质性的应用程序环境中，我们每个人如何更好地合作？