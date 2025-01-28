进入BIM的新时代，你准备好迎接互联的BIM了吗？

也许听起来有点奇怪，市场上一些最便宜的技术被装上了传感器之后，就能彻底地重新定义建筑行业，要知道，这可是世界上最大的行业之一。

传感器是非常简单的装置。安装上传感器之后，它们可测量温度、湿度、光线、移动或者其它你想要测量的东西。同样地，GPS技术也只是一个单音符，它只会告诉你某个物体的所在位置。

但是，当你在云端上将这两种技术与3D建模相结合，你拥有的就不再仅仅是原始数据了。现在，实体建筑工地和它在云端上的数字模型这两个孪生兄弟之间建立起了实时连接，这将为效率和项目管理提供无限的机会。

通过引入互联的BIM，刚才提到的这三样技术将会给建筑施工领域带来极大的改变。因为互联的BIM技术整合了建筑信息模型(BIM)和云的力量。BIM的演变对解决建筑业面临的日益严峻的挑战至关重要。