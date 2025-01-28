仿生科技将自然设计带入可持续建筑的3种方式

建筑物是温室气体排放的主要来源之一，它们也充满了有毒的化学物质，可能会使人患病。Eric Corey Freed最近被任命为CannonDesign公司可持续发展总监，他简要地归纳了这个问题：“我们建筑的方式是愚蠢的。”

Freed以推进设计行业的发展为己任。他认为，建筑师应该与自然合作，而不是与其对抗，尤其应该挖掘仿生的、亲和生命的设计在可持续建筑中的潜力。

仿生与亲和生命并不是新的概念，但是许多设计师难以定义（或区分）它们。然而，Freed认为，随着气候危机的加剧，人类必须了解这些方法的巨大潜力。“我们更宏大的愿景是向所有人普及零碳、健康和充满活力的建筑，”他说。“将仿生科技纳入主流（按自然的方式进行设计），开展亲和生命的设计（将自然融入设计）是实现这一目标的重要方法。”

目前，每个人都正面临着必须呆在自己家里的情况，这使得房屋健康、安全并与自然环境协调一致比以往任何时候都更加重要。建筑师可以通过以下三种方式使这一概念变为现实。