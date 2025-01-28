影响汽车行业发展的6大趋势

汽车制造商和技术公司正在大力投资自动驾驶汽车的研发。德国政府目前正在资助十多个自动驾驶试点项目，而在美国，有80多家公司正在测试总共1400辆的自动驾驶汽车。在北京，小马智行和百度也推出了无人驾驶的出租车。预计到2030年，自动驾驶车辆将占道路交通的十分之一。

借助于传感器、人工智能和机器学习，这些车辆将能够自主处理复杂的交通状况。

意大利设计公司Italdesign以其模块化移动概念的Climb-E（一种没有驾驶员的车辆）展示了自动驾驶汽车的未来。在Climb-E自动驾驶的车辆中，乘客从一个地方到另一个地方，车内的娱乐节目让乘车成为一种愉快的体验。这些概念对消费者来说可能听起来很抽象，因此汽车制造商正在使用虚拟现实和欧特克Maya或欧特克VRED等仿真软件来说服客户和利益相关者。“这种技术是我们实施Climb-E等创新的基本工具，”Italdesign设计主管Joaquin Garcia说道。