影响汽车行业发展的6大趋势

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
每年一次，来自汽车行业的专家都会在欧特克汽车创新论坛上见面。看上去这种见面像是汽车设计师和工程师的同学聚会，实际上，他们在捕捉未来汽车行业发展的动向。谈到将影响该行业发展的趋势时，首席设计师们高瞻远瞩，指出了六个关键的发展趋势。
近年来，汽车的电动化出现了显著的发展势头，无疑将继续成为汽车行业最重要的发展趋势之一。当今世界对环保交通解决方案的需求在日益增长，越来越多的汽车制造商正在投资开发电动汽车。通用汽车、沃尔沃、捷豹路虎和阿斯顿马丁等公司计划在可预见的未来实现完全电动化。到2023年底，大众将投资超过300亿欧元（折合人民币大约2370亿元），在未来10年中计划推出近70个电动车模型。
电动汽车实际上可以为设计师带来更多的自由空间，从而充分实现他们的想法，宾尼法利纳汽车公司的Battista便是一个很好的例子。该公司的汽车内饰总监Francesco Cundari说：“电力驱动为我们提供了令人难以置信的设计自由度。”汽车内的低悬T形蓄电池布线为设计留出了充足的空间，使得极简主义设计线条穿过整个底盘而无需受汽车中通常安装的线束的制约成为可能。
汽车制造商和技术公司正在大力投资自动驾驶汽车的研发。德国政府目前正在资助十多个自动驾驶试点项目，而在美国，有80多家公司正在测试总共1400辆的自动驾驶汽车。在北京，小马智行和百度也推出了无人驾驶的出租车。预计到2030年，自动驾驶车辆将占道路交通的十分之一。
借助于传感器、人工智能和机器学习，这些车辆将能够自主处理复杂的交通状况。
意大利设计公司Italdesign以其模块化移动概念的Climb-E（一种没有驾驶员的车辆）展示了自动驾驶汽车的未来。在Climb-E自动驾驶的车辆中，乘客从一个地方到另一个地方，车内的娱乐节目让乘车成为一种愉快的体验。这些概念对消费者来说可能听起来很抽象，因此汽车制造商正在使用虚拟现实和欧特克Maya或欧特克VRED等仿真软件来说服客户和利益相关者。“这种技术是我们实施Climb-E等创新的基本工具，”Italdesign设计主管Joaquin Garcia说道。
虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）统称为扩展现实（XR），它们正在越来越多地用于汽车制造商的虚拟现实工作室，这意味着设计团队可以在任何地点对原型进行设计。这样可以节省材料、时间和资金。一个实际的原型可能花费超过525,000美元（折合人民币377万元）的资金和几周的时间来制作，而且一旦建成几乎无法修改。但是，若使用数字模型，设计人员可以快速地更改其中的细节，而不会产生额外的成本。奔驰货车集团虚拟现实中心的项目负责人Robert Dyhringer介绍说：“在制作原型时，虚拟现实技术可以为我们节省数周的时间。我们最近一次采用虚拟现实手段进行检查只花了两天的时间。”传统的原型制作将需要整整四周的时间。
若将车辆与互联网连接起来，汽车则可以与周围的环境进行交流。因此，汽车制造商在思考问题时必须逐渐学会模仿软件公司的做法。如果将信息娱乐系统、驾驶员辅助功能和无线通信集成在一起，汽车可以与其他车辆、交通控制系统和云服务进行实时交互。这就使得个性化服务、实时交通数据以及智能家居集成技术成为可能。它还可以扩大汽车制造商的目标群体。原来的注意力仅仅放在驾驶员身上，而现在则需考虑所有的乘客。无论是通过卡拉OK派对还是阅读角，未来的客户都希望在车内享受数字化设备带来的乐趣。
汽车设计人员也因为将车辆与互联网连接在一起而受益。未来，汽车设计人员将完全在云中协作，以远程方式高效地设计未来的汽车。因此，深入的软件专业知识将成为汽车制造商关键的差异化优势。
“气候变化的形势不允许我们慢慢悠悠地规划未来的工厂。我们必须提高速度和效率。”Northvolt工厂布局和建模工程经理Axel Save感叹道。他与他的团队一起建造了未来的超级工厂，这些工厂目前正在世界各地如雨后春笋般涌现，以满足电动汽车电池的需求。
与保时捷或e.GO一样，Northvolt依靠集成工厂规划，在一个中央BIM模型中以数字方式呈现工厂的所有细节。模型的中心是建造本身：工厂。从机器人到生产线，所有工艺均以数字表示。参与建设的所有各方聚集在一起，围绕这个模型各司其职：建筑师、工厂规划师、承包商、安装专家、消防专家和其他主管部门。他们的设计、数据和信息都是相互关联的——包括成本、供应商、材料和面积大小。
工作的协调和细节变化均在中央模型中进行，从而提高了效率，节省了时间。
谈到人工智能，福特前卡车和SUV首席外观设计师、底特律创意研究学院交通规划专业的兼职教授Ehab Kaoud介绍说：“与其他技术相比，人工智能仍处于起步阶段，但它会后来居上，并颠覆整个市场。”Kaoud已经在尝试人工智能，希望从中获取汽车设计的灵感。他说：“人工智能让我们成为更好的设计师。”
人工智能可以创造出人类设计师想不到的想法——这种特点同样适用于基于人工智能的衍生式设计。在算法的帮助下，人工智能可以根据预定义的参数创建数千种设计。在此基础上，设计人员对备选方案进行仔细推敲，并完善设计。例如，丰田使用这项技术设计了一个座椅框架，以实现更轻和更可持续的汽车座椅。
这些趋势将极大地改变设计师、工程师和制造商的工作方式。这一转变需要管理层进行细致的沟通，让员工积极参与这场颠覆性的变革。在这场变革中，有关专家必须掌握未来所有的软件解决方案，更为重要的是，变革管理应该是汽车行业每一位管理者加速未来交通发展的最为重要的工具。
Friederike Voigt是欧特克公司的内容部经理，负责Redshift在欧洲、中东及非洲（EMEA）的有关业务。她曾担任过记者。在大学主修媒体管理和艺术史期间，获得了全国新闻学奖学金，并曾在German Press Agency（dpa）和Cicero Magazine等报社杂志社任职。
产品设计与制造业
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