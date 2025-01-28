奥迪的新型充电中心提升城市电动车用户体验

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电动汽车（EV）普及的障碍之一是缺乏充电基础设施，这对于有可能无法在家充电的城市居民来说尤其重要。奥迪的愿景是让车主在电动车充电时，只需按一下按钮即可进行日常购物、在休息室休闲放松或试驾奥迪 e-tron GT电动跑车。目前，这一愿景已通过位于德国东南部纽伦堡市的无障碍奥迪充电中心得以实现。
这一充电中心距离主干道仅几分钟路程，拐角处就有一个地铁站。地面层设有 6 个带遮盖的充电桩，楼上有 200 平方米的休息室，走出去就是露台。对于那些愿意伸展四肢，不想呆在休息室或试驾新车的客户，附近还有一个公园。“我们的目标是让客户在等待汽车充电时不浪费时间。您应该觉得自己赢得了时间，而不是失去了时间，”该充电中心的管理员Dominik Buhr说道。
纽伦堡的充电中心平均每天可以为 80 辆汽车充电，无论汽车是奥迪还是其他制造商制造的。根据电动汽车的型号，一辆车充满电需要 20 到 30 分钟。六个充电桩的最大容量为320千瓦。电力的供应来自隐藏在充电中心的墙壁背后的充电立方体。这些立方体是可持续的电力存储器，内部安装了二次使用的锂离子电池，即来自拆解的奥迪测试车辆的废旧电池。回收的电池发挥了直流电缓冲储能器的功能，使充电中心的总输出增加了四倍。
该中心配置了 2.45 兆瓦时缓冲储能器和屋顶太阳能电池板，所以只需要将低压电网通过 200 千瓦的连接，即可持续地为储能模块充电。这种先进的基础设施不需要高压电线或昂贵的变压器。Buhr说：“建造这种充电中心所需要的只是一块铺好的地面。在我们选择地点时，模块化设计提供了最大的灵活性。”
奥迪选择了预制的方式，就像预制展会摊位那样制作充电中心，部分原因是它是在冬季建造的。“积雪会延长施工时间，这很麻烦，”该项目建筑商Designliga的管理合伙人Philipp Heitsch说。“如果在工厂预制，就不受天气影响，我们只需要在现场组装部件， 这样做既节省了不少时间，也省去了很多麻烦。”
包括窗户和家具在内，共有六个木制模块，它们都是在工厂预制的。起重机将它们吊到隐藏电池的立方体上方。模块就位后，唯一要做的就是连接管道并铺设电缆。
充电中心采用欧特克AutoCAD进行3D 设计；从规划到预制再到施工，整个过程只花了三个月的时间，而组装则用了不到四个星期。“考虑到冬季的天气条件，如果没有预制，我们至少需要四到五个月的时间，”Heitsch说。
可变模块化原理使得这一概念能够适应不同的地面。“这缩短了规划和实施的准备时间，”奥迪充电中心项目经理 Ralph Hollmig 说道。尽管纽伦堡充电中心是一个临时项目，只运行到2023年底，但奥迪已经计划在欧洲建立其他充电中心。其中一个已经在苏黎世运营，更多的也即将开业。这将提供简单、方便的解决方案，在消除电动汽车融入城市生活方式的障碍方面取得重大进展。
Friederike Voigt是欧特克公司的内容部经理，负责Redshift在欧洲、中东及非洲（EMEA）的有关业务。她曾担任过记者。在大学主修媒体管理和艺术史期间，获得了全国新闻学奖学金，并曾在German Press Agency（dpa）和Cicero Magazine等报社杂志社任职。
工程建设业
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