奥迪的新型充电中心提升城市电动车用户体验

奥迪选择了预制的方式，就像预制展会摊位那样制作充电中心，部分原因是它是在冬季建造的。“积雪会延长施工时间，这很麻烦，”该项目建筑商Designliga的管理合伙人Philipp Heitsch说。“如果在工厂预制，就不受天气影响，我们只需要在现场组装部件， 这样做既节省了不少时间，也省去了很多麻烦。”

包括窗户和家具在内，共有六个木制模块，它们都是在工厂预制的。起重机将它们吊到隐藏电池的立方体上方。模块就位后，唯一要做的就是连接管道并铺设电缆。

充电中心采用欧特克AutoCAD进行3D 设计；从规划到预制再到施工，整个过程只花了三个月的时间，而组装则用了不到四个星期。“考虑到冬季的天气条件，如果没有预制，我们至少需要四到五个月的时间，”Heitsch说。

可变模块化原理使得这一概念能够适应不同的地面。“这缩短了规划和实施的准备时间，”奥迪充电中心项目经理 Ralph Hollmig 说道。尽管纽伦堡充电中心是一个临时项目，只运行到2023年底，但奥迪已经计划在欧洲建立其他充电中心。其中一个已经在苏黎世运营，更多的也即将开业。这将提供简单、方便的解决方案，在消除电动汽车融入城市生活方式的障碍方面取得重大进展。