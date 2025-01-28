设想一下，你正在网上阅读一篇有关钢铁关税对施工建设和制造业影响的文章，突然，网页弹出一张似乎“真实的”照片， 照片上有一家人和一只据说从小在他们家长大的灰熊正在一起享受感恩节正餐， 试想你的注意力还会停留在文章上吗?

这是一种使你迷失并浪费你宝贵时间的点击诱饵。用Time Well Spent创办人Tristan Harris的话说，这是社交媒体和媒体公司“不当的激励”，目的是诱导用户在它们的平台上停留更多的时间。点击诱饵是对互联网广告模式最大的滥用（用免费的内容换取针对性的广告），其目的是让你有所行动，而不是给你有价值的东西。

无论你处在哪个行业，如果最终用户是你的客户，你总会关心双方的互动和你提供给他的工具所带来的价值。而如果他们是产品的话，你就会毫不在意了。.