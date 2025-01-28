英国初创公司以回收材料3D打印耳机，开创更可持续的未来

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出色的设计能够拯救世界吗？污染和废弃物的产生，源自生产制造过程中的创造性决策。无论建造房屋也好，还是制造手持电脑也罢，设计师都可以在这个过程中实施有助于保护地球的流程措施，否则可就在慢慢地毁灭地球了。而目前，已有越来越多的公司通过深思熟虑的设计和现代技术来减少废弃物的产生。
采用循环经济原则来减少产品废弃物，是一种日益流行的趋势。英国伦敦一家名为Batch.Works的可持续制造商就是一例，这家屡获殊荣的产品开发初创公司利用3D打印技术和数字流程制造出可持续消费产品，目前正在将其敏捷的模式应用到更多日益复杂的产品的制造过程中，包括用于制造一系列独特的儿童耳机。
自从智能手机问世以来，消费电子产品成了创新且具有竞争力的产品类别，但尽管如此，设备升级周期的加快也导致了电子废弃物的爆增。全球每年丢弃的计算设备及相关配件超过5000万吨，平均每人每年产生约7公斤电子垃圾。
Batch.Works公司的创始人兼首席执行官Julien Vaissieres说：“每个人都在谈论循环经济和净零排放，但就算我们用了最可持续的材料来制造产品，当这些产品运往全球各地时，它们的碳足迹也还是很高啊。所以我们要问自己的是，我们该如何用技术来阻止这种情况发生？”
Batch.Works之所以制造优质儿童耳机，一大原因就是为了努力减少碳足迹。该公司出品的耳机以循环经济原则为设计基础，旨在形成一种涵盖可持续生产、延长使用、最终再利用等环节的产品生命周期。
这系列耳机名为Kibu，是与东伦敦的设计咨询公司Morrama合作开发的。每一套色彩缤纷的耳机采用可更换和可回收的组件制成，儿童可以根据自己的喜好组装和定制。
每一套Kibu耳机大部分由熔丝制造（FFF）3D打印工艺制成，所用的核心材料聚乳酸（PLA）是一种常用于医疗器械的可生物降解塑料，采自回收的农业包装，并且设计为可在6至12个月内溶解。联合国一份报告显示，2019年全球农业食品包装产生的塑料垃圾达3730万吨。回收材料在荷兰收集后，由Reflow公司负责转化为可用于FFF工艺的长丝。Reflow公司位于Batch.Works的阿姆斯特丹生产设施附近。
Vaissieres说：“想一想，耳机在年轻人中有多流行？可是，市场上可供儿童选择的耳机却实在差劲。如果一个品牌号称是可持续的，其实只不过是用了可持续的包装，产品本身并不是可持续的。”
在现实中，儿童的身体不断地生长发育，这也是另一个复杂的因素。很多时候，父母给孩子买耳机后，才几个月就需要废弃了，因为已经不合身。Kibu系列耳机采用模块化设计，每一套耳机都可以随着孩子的成长而由用户自行进行相应的扩展或改造。
“对我们来说，制造耳机是一个绝佳的切入点，让我们首次进入了消费电子市场，”Vaissieres说道。
Batch.Works利用3D打印机，用回收塑料制造了一系列消费电子产品、家居装饰品、家庭用品等等，而且产品种类不断增加。该公司所构建的经营模式围绕着其核心的循环经济原则：按需制造，最大限度地减少仓储和运输需求；缩短供应链长度，依赖本地生产；再制造，回收利用或改造用户使用过的产品；以及使用百分百从可追溯来源回收的循环材料。
2016年从比利时的布鲁塞尔自由大学毕业获得建筑学学位后，Vaissieres便开始尝试3D打印技术，从购买一台打印设备开始，先后做出一系列桌面配件。他的产品设计引起了英国最大文具零售连锁品牌Paperchase的关注。“他们有意开发新系列的可持续产品，希望隔年推出。我需要在很短的时间内搞清楚该如何制造产品，然后将成品运往160多间店。”
Vaissieres投资购买了更多台3D打印设备，成功地推出该连锁品牌首系列3D打印的可生物降解回形针、笔筒和圆珠笔。在这个成功案例的推动下，他在新冠疫情期间与英国的国民医疗服务体系（NHS）签订了合同，用回收塑料为巴茨健康NHS信托基金制造1万件可重复使用的面罩。
作为一家企业，Batch.Works必须迅速成熟起来，并采用灵活的业务结构：有时是设计公司，有时是制造商，有时两者都是。
在Kibu系列耳机的设计过程中，Batch.Works使用了欧特克的Fusion软件。Vaissieres表示，这个软件让Batch.Works可以以迭代设计流程为基础，更有效地与Morrama公司的设计合作伙伴协作。“双方都在使用Fusion，那我们就不必在这个软件之外制作原型，可以快速地评估新创意。这就是这个平台的关健好处，也是我们非常重视的。”
目前，Batch.Works正在与奥地利家具公司Bene合作，按需生产3000多种产品。此外，Batch.Works还涉足B2B市场，为英国医疗科技公司Proximie制造相机设备外壳，也为英国一家大型零售商3D打印店内展示装置。
可持续发展是Batch.Works的主导经营理念，但其经营模式也与既定的制造方法重叠，例如旨在将生产活动和库存量保持在最低限度的准时制管理体系。Vaissieres表示，Batch.Works的数字循环经济方法还提供了其他传统的业务优势，例如因工厂无需重新装备设备而可以更快地上市并降低制造成本。
如果说制造业的未来取决于将循环经济纳入经营模式，那像Batch.Works这样的公司在利润和宗旨两者兼顾上做出了有益的探索。
Mark de Wolf是一名自由撰稿人，专门从事科技领域的写作。他是侨居瑞士的法裔加拿大人，毕业于瑞尔森大学新闻学院，目前在苏黎世工作。通过他的个人网站markdewolf.com可以和他取得联系。
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