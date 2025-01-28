英国初创公司以回收材料3D打印耳机，开创更可持续的未来

自从智能手机问世以来，消费电子产品成了创新且具有竞争力的产品类别，但尽管如此，设备升级周期的加快也导致了电子废弃物的爆增。全球每年丢弃的计算设备及相关配件超过5000万吨，平均每人每年产生约7公斤电子垃圾。

Batch.Works公司的创始人兼首席执行官Julien Vaissieres说：“每个人都在谈论循环经济和净零排放，但就算我们用了最可持续的材料来制造产品，当这些产品运往全球各地时，它们的碳足迹也还是很高啊。所以我们要问自己的是，我们该如何用技术来阻止这种情况发生？”

Batch.Works之所以制造优质儿童耳机，一大原因就是为了努力减少碳足迹。该公司出品的耳机以循环经济原则为设计基础，旨在形成一种涵盖可持续生产、延长使用、最终再利用等环节的产品生命周期。

这系列耳机名为Kibu，是与东伦敦的设计咨询公司Morrama合作开发的。每一套色彩缤纷的耳机采用可更换和可回收的组件制成，儿童可以根据自己的喜好组装和定制。

每一套Kibu耳机大部分由熔丝制造（FFF）3D打印工艺制成，所用的核心材料聚乳酸（PLA）是一种常用于医疗器械的可生物降解塑料，采自回收的农业包装，并且设计为可在6至12个月内溶解。联合国一份报告显示，2019年全球农业食品包装产生的塑料垃圾达3730万吨。回收材料在荷兰收集后，由Reflow公司负责转化为可用于FFF工艺的长丝。Reflow公司位于Batch.Works的阿姆斯特丹生产设施附近。

Vaissieres说：“想一想，耳机在年轻人中有多流行？可是，市场上可供儿童选择的耳机却实在差劲。如果一个品牌号称是可持续的，其实只不过是用了可持续的包装，产品本身并不是可持续的。”

在现实中，儿童的身体不断地生长发育，这也是另一个复杂的因素。很多时候，父母给孩子买耳机后，才几个月就需要废弃了，因为已经不合身。Kibu系列耳机采用模块化设计，每一套耳机都可以随着孩子的成长而由用户自行进行相应的扩展或改造。

“对我们来说，制造耳机是一个绝佳的切入点，让我们首次进入了消费电子市场，”Vaissieres说道。