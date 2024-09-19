随着法规的不断增加、项目期限的缩短以及项目复杂程度的提高，土木工程师必须采用数字技术尽可能提高效率并保证设计质量。为此，我们发布了一本新的电子书，旨在为道路和高速公路工程师提供应对这些压力的宝贵见解，其中包括：

该行业中最紧迫的挑战（根据对土木工程主管的调查结果）

数字化转型的主要益处（根据《2024 设计与制造现状》报告）

各公司可用来解决上述挑战的行业解决方案

立即下载电子书，为迎接道路和高速公路的未来做好充分准备。