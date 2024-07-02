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气候变化、基础设施老化、项目复杂性增加以及劳动力短缺等挑战正将传统的交通运输工程方法推向极限。但正是这样的条件，为创造新的工作方式和挑战现状提供了最好的机会。
Autodesk 解决方案可以帮助您利用新的数字化工作流和远程协作功能，大幅提高效率和互操作性，从而赢得更多项目、改善协作、提高设计质量以及总体投资回报率。
更极端的气候威胁着基础设施的使用寿命。在这种情况下，韧性是项目可以拥有的最具可持续性的质量，而实现韧性的最佳方式是使用适应性强的数字化交通运输工程软件。了解美国两个州的交通运输部如何考虑将 BIM 与基础设施的韧性联系起来。
解决高流动率、人才缺口和高工作量问题。打造更愉悦、更有韧性和更稳定的员工队伍。
给客户留下深刻印象，赢得更多项目，提高投资回报率，同时满足不断发展的标准。
通过远程互操作性更好地跨专业领域协调各个团队，提高共享工作的能力。
获取更高效的工作流，帮助您将更多时间用于提高设计质量，以及处理更复杂的项目。
数字化正在加速并转变行业的运作方式。借助数字化，就可以实现更智能的决策、扩展设计能力、优化资产韧性，并始终如一地按时交付一流的项目。
在交通运输行业，ISO 19650 正在成为信息管理标准。IFC（行业基础课程）和 BCF（BIM 协作格式）现已成为可交付成果。
在更新老化基础设施的同时，各国政府还在推动净零排放计划，加快行业脱碳进程。支持业主推动的可持续性计划已成为交通运输基础设施项目的关键部分。
随着人口增长和城市化进程加快，对综合土地开发和建筑设计解决方案的需求也在不断增加。跨解决方案、BIM 和 GIS 以及基于远程服务的工作流的互操作性和集成有助于满足不断增长的需求。
公共交通运输业主（如州交通运输部、地方政府、铁路业主和运营商以及机场机构）使用交通运输工程软件来确定现有状况，评估维护运营和扩建需求。工程服务提供商和总承包商也使用交通运输工程软件来确定有效的设计和施工方法，实现交通运输资产的设计意图。
工程建设软件集和 Autodesk Construction Cloud 是几乎所有交通运输项目的绝佳选择。工程建设软件集的平台可帮助 ESP 和业主在各个生命周期阶段（规划、设计、建造、运营）设计、审阅和维护交通运输资产。Autodesk Construction Cloud 可作为设计文件、项目标准、会议摘要、设计审阅、注释和问题跟踪以及许多其他关键项目文档的集中存储位置。
设计自动化、数字化项目交付和人工智能都在影响着交通运输工程行业。
设计自动化通过更快、更高效地处理设计例程，帮助业主和工程师节省时间。Dynamo for Civil 3D 和 Revit 可帮助用户在极短的时间内自动完成耗时或复杂的任务，而且准确性更高。
数字化项目交付涉及创建智能模型，用于维护流程，并用作未来项目的基础。业主对公共基础设施有更多的了解，才能为公众提供更好的服务。他们还可以使用数字模型和深化设计，向利益相关方和设计师传达重要细节。
人工智能正迅速成为系统的一部分，有助于提高基础设施的质量，同时与业主和利益相关方就基础设施的状况和动态进行实时沟通。
智能交通运输工程软件解决方案使业主和运营商能够评估系统，确定系统是否有效运行。还可以评估有问题的领域，制定合理的解决方案，全面改善公共基础设施。