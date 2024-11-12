A10/A24 Autobahn 是柏林和汉堡之间的主要干道。整条路线的基础设施已无法满足日益增长的交通量，路面也出现了磨损的迹象。

该条路线将拓宽并现代化为六车道，而交通仍将保持开放。客户是德国联邦政府和勃兰登堡州，由 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 代表。2020 年是德国联邦政府数字化战略的指定年份，政府希望在这一年让 BIM 成为交通基础设施项目的新标准，而 Autobahn 的这一路段正是政府 2020 年发展路线图中的 BIM 试点项目之一。

Havelland Autobahn 的这一路段也是德国首个 PPP 试点项目，在该项目中，将使用 BIM 从单一数据源执行规划、设计、施工和维护。

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG 是 Royal BAM Group 的子公司，正在与 HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft 组建施工联盟。他们共同负责规划和施工阶段的 BIM 管理。

BIM 合同涵盖 Autobahn 一段 5.5 公里长的高速路段。A24 的这一路段将全面改造，并在 Fehrbellin 和 Kremmen 出口之间的多处增设硬路肩，并在需要时开放交通。施工将包括两个休息和服务区、两个交通标志悬臂、一座替代桥梁、一个隔音屏障以及沿线的野生动物保护围栏。