多年来，媒体制作公司捕捉真实火灾和爆炸的最佳方式是在电影中焚烧或炸毁某些东西。这样做涉及耗时的后勤工作、昂贵而危险的拍摄，以及拍摄失败后损失精力和材料的风险。

即使在三维视觉特效软件问世之后，需要流体动态效果的数字特效（如水、烟雾和火灾模拟）也落后于其他视觉特效 (VFX)，无法说服观众。



现在，Autodesk Maya 等软件在 GPU 加速处理和实时预览方面取得了进步，使火灾模拟变得更加容易。



Bifrost 是 Maya 中的一个可视化编程环境，它使技术总监和美工师能够为电影、电视和游戏制作令人惊叹的特效。Bifrost Aero（或空气动力学）模拟可模拟气体运动，并产生烟雾和蒸汽效果。燃烧模拟可模拟燃料燃烧，用于产生火灾和爆炸效果。



借助 Bifrost 的 Aero 解算器，美工师可以确定产生火灾效果的对象以及产生火灾效果的粒子云的寿命。在火灾的生命周期内，许多特征都会发生变化，例如火的密度和强度（亮度）、发射扩散角度、粒子云半径、火焰速度、火焰移动方向和湍流。



在电影、电视、广告和其他视频内容的视觉特效和运动图形制作中，这种丰富的创意可能性和逼真效果使火灾模拟成为了拍摄真实火灾和爆炸的可行替代方案。在动画（英文）、视频游戏、虚拟现实 (VR) 以及较少程度的建筑和室内设计可视化中，火灾模拟看起来也有较好的表现。



技术的进步使逼真的火灾模拟成为可能，同样也适用于其他动态效果，如烟雾、爆炸、泡沫、气泡、雾气、蒸汽以及波浪、飞溅和喷射等液体效果。

