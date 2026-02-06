建筑与工程中的 AI

AI 应该使设计师、建筑师和工程师能够从事他们最热衷的工作。这就是我们的 AI 旨在发挥作用的原因 —— 加快工作流以提高项目能力，通过项目数据分析提供预测性见解，以及通过自动执行繁琐的任务来增强创造性探索。我们的 AI 工具是透明的，由使用它们的专业人员打造。

我们正在构建值得信赖的 AI，因为构建环境的未来取决于它。