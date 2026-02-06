建筑与工程中的 AI

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk AI 专为希望在不影响想像力的情况下加快进度的设计师和工程师而构建。我们的工具旨在加快项目进度，同时让您保持完全控制：可编辑、可指导并始终与您的创意意图保持一致。无论您是在规划、构思还是分析，Autodesk AI 都可以在 AECO 生命周期的每个阶段为您的流程提供支持。正因信任至关重要，我们对 AI 的训练方式和您数据的使用方式均保持透明，让您能够满怀信心地交付成果。
加快重复但必要的任务，以便您可以将更多时间花在创造性决策上。
利用 AI 支持的分析和模拟在整个设计过程中做出明智的决策，帮助推动实现预期的项目成果。
Autodesk AI 通过将庞大的数据转化为可操作的实时见解来为用户提供帮助，这些见解突出了创建最智能解决方案的关键因素。
因为我们相信 AI 应该为您服务，而不是相反。Autodesk AI 基于三个核心原则构建：创意控制、工作流集成和值得信赖的透明度。我们的工具旨在适合您的工作流、适应您的流程并尊重您的数据。正因如此，世界各地的建筑和工程公司都信任 Autodesk 来帮助他们将最大胆的想法变为现实。
AI 应该使设计师、建筑师和工程师能够从事他们最热衷的工作。这就是我们的 AI 旨在发挥作用的原因 —— 加快工作流以提高项目能力，通过项目数据分析提供预测性见解，以及通过自动执行繁琐的任务来增强创造性探索。我们的 AI 工具是透明的，由使用它们的专业人员打造。
我们正在构建值得信赖的 AI，因为构建环境的未来取决于它。
- Mike DeOrsey，Stantec 数字实践经理
- Gary Furphy，中东地区 Jacobs 数字工程总监
我们的全球 2025 年《设计与制造现状报告》显示，行业整体情绪出现下滑，这表明 AI 正在遵循经典的技术炒作周期规律——随着行业领导者面临落地实施的实际挑战、持续的技术人才短缺以及当前技术的局限性，市场预期正回归理性。尽管存在这些挑战，但大多数领导者表示，他们将在未来几年增加对 AI 技术的投资。
如今，建筑和工程专业人员可以利用 Autodesk AECO 产品解决方案中的 AI 功能实现流程自动化、提高效率并激发创造力和创新。无论是 Forma 中的实时环境分析、Civil 3D 中的排水系统衍生式建模、AutoCAD 中的更快迭代，还是使用 Recap Pro 更智能地扫描到 BIM 工作流，Autodesk AI 不仅使我们的客户能够更好、更高效地工作，还能够交付具有可持续性成果的项目。
Autodesk AI 可帮助 AutoCAD 用户加速处理以往繁琐且重复的任务，从而节省更多时间用于创作和探索。AutoCAD 提供类似“我的见解”的功能：宏指导工具、标记输入和标记辅助、智能块等。请在此处了解更多信息。