Autodesk AI

建筑与工程中的 AI

适用于端到端解决方案的 AI 支持的工作流。

AI 在建筑和工程领域的价值

Autodesk AI 专为希望在不影响想像力的情况下加快进度的设计师和工程师而构建。我们的工具旨在加快项目进度，同时让您保持完全控制：可编辑、可指导并始终与您的创意意图保持一致。无论您是在规划、构思还是分析，Autodesk AI 都可以在 AECO 生命周期的每个阶段为您的流程提供支持。正因信任至关重要，我们对 AI 的训练方式和您数据的使用方式均保持透明，让您能够满怀信心地交付成果。

关键客户成果

自动化工作流

加快重复但必要的任务，以便您可以将更多时间花在创造性决策上。

实时增强设计

利用 AI 支持的分析和模拟在整个设计过程中做出明智的决策，帮助推动实现预期的项目成果。 

做出 AI 辅助决策

Autodesk AI 通过将庞大的数据转化为可操作的实时见解来为用户提供帮助，这些见解突出了创建最智能解决方案的关键因素。

为什么选择 Autodesk AI

为什么选择 Autodesk AI

因为我们相信 AI 应该为您服务，而不是相反。Autodesk AI 基于三个核心原则构建：创意控制、工作流集成和值得信赖的透明度。我们的工具旨在适合您的工作流、适应您的流程并尊重您的数据。正因如此，世界各地的建筑和工程公司都信任 Autodesk 来帮助他们将最大胆的想法变为现实。

Autodesk AI 工具在建筑与工程领域的应用

在 Forma 中进行实时分析

Autodesk Forma

实时分析

实时执行风和噪声预测分析，以便您可以做出可改善结果的明智设计决策。

 

了解更多（英文）
Forma 中的隐含碳分析

Autodesk Forma

隐含碳分析

此功能可提供近乎即时的结果，通过可访问的可视化和见解详细说明生命周期隐含碳数据。

 

了解更多（英文）
Forma 中的场地自动化

Autodesk Forma

场地自动化

此功能显著加快了场地和建筑布局设计的流程，帮助用户探索和评估更广泛的选择。

 

了解更多（英文）
Autodesk InfoDrainage 中的机器学习洪暴工具

Autodesk InfoDrainage

机器学习洪暴工具

在场地表面施水时快速准确地预测洪水图，同时突出显示储存结构和雨水控制（如池塘和洼地）的最佳位置。

 

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AutoCAD 中的 Autodesk Assistant

Autodesk AutoCAD

Autodesk Assistant

使用对话式 AI 轻松访问有用的 AI 生成的支持和与 AutoCAD 相关的解决方案。

 

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AutoCAD 中的标记输入和标记辅助

Autodesk AutoCAD

标记输入和标记辅助

标记输入和标记辅助允许用户将标记直接引入 AutoCAD 环境，并指导用户自动将这些标记合并到设计中。

 

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AutoCAD 中的宏指导工具

Autodesk AutoCAD

我的见解：宏指导工具

在正确的时间和背景下提供精心策划的提示和有价值的信息，以提高工作效率。 

 

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Revit 中的衍生式设计

Autodesk Revit

衍生式设计

根据目标、约束条件和输入信息快速生成设计备选方案，从而获得更高性能的选项，根据数据做出明智决策。

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AutoCAD 中用于标记输入和标记辅助的 AI 透明度卡

提升创造力的负责任 AI

AI 应该使设计师、建筑师和工程师能够从事他们最热衷的工作。这就是我们的 AI 旨在发挥作用的原因 —— 加快工作流以提高项目能力，通过项目数据分析提供预测性见解，以及通过自动执行繁琐的任务来增强创造性探索。我们的 AI 工具是透明的，由使用它们的专业人员打造。

我们正在构建值得信赖的 AI，因为构建环境的未来取决于它。

2025 Design & Make 现状报告

建筑与工程行业领导者对 AI 的真正看法是什么？

我们的全球 2025 年《设计与制造现状报告》显示，行业整体情绪出现下滑，这表明 AI 正在遵循经典的技术炒作周期规律——随着行业领导者面临落地实施的实际挑战、持续的技术人才短缺以及当前技术的局限性，市场预期正回归理性。尽管存在这些挑战，但大多数领导者表示，他们将在未来几年增加对 AI 技术的投资。

精选产品

Forma

使用概念设计和建模工具以及实时分析改进项目成果

产品详细信息
AutoCAD

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

产品详细信息
Revit

使用强大的建筑信息模型 (BIM) 工具来规划、设计、建造和管理建筑。

产品详细信息

常见问题解答 (FAQ)

AI 在建筑和工程领域的常见应用有哪些？

如今，建筑和工程专业人员可以利用 Autodesk AECO 产品解决方案中的 AI 功能实现流程自动化、提高效率并激发创造力和创新。无论是 Forma 中的实时环境分析、Civil 3D 中的排水系统衍生式建模、AutoCAD 中的更快迭代，还是使用 Recap Pro 更智能地扫描到 BIM 工作流，Autodesk AI 不仅使我们的客户能够更好、更高效地工作，还能够交付具有可持续性成果的项目。

AutoCAD 目前提供哪些 Autodesk AI 功能？

Autodesk AI 可帮助 AutoCAD 用户加速处理以往繁琐且重复的任务，从而节省更多时间用于创作和探索。AutoCAD 提供类似“我的见解”的功能：宏指导工具、标记输入和标记辅助、智能块等。请在此处了解更多信息。

Forma 中当前提供哪些 Autodesk AI 功能？

Forma 包含越来越多的 AI 功能，包括快速噪声和风分析、场地工程方案选择和隐含碳。请在此处（英文）了解更多信息。