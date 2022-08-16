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在 30 天试用期限内，通过拨打 400-842-4962 联系获得批准的 Autodesk 业务代表，订购 CAMplete TruePath 固定期限使用许可。了解有关订购 Autodesk 软件的更多信息。
CAMplete TruePath 提供了 G 代码后处理、验证和仿真功能。导入 CAM 数据，然后使用经过验证的后处理器以及与机床制造商一起开发的精确三维机床模型，以生成高质量的无碰撞 NC 加工代码。有以下两个解决方案可供选择：
用于多轴铣削机床的 CAMplete TruePath
用于 Nakamura-Tome 多任务机床的 CAMplete TurnMill
在 30 天试用期限内，通过拨打 400-842-4962 联系获得批准的 Autodesk 业务代表，订购 CAMplete TruePath 固定期限使用许可。了解有关订购 Autodesk 软件的更多信息。
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试用版的 Autodesk 软件使您有机会在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果在试用开始时没有要求您输入付款方式，它将自动到期。
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学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。 如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案获得免费的 CAMplete TruePath 软件。