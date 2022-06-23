免费试用 Autodesk Docs 30 天

什么是 Autodesk Docs？

Autodesk® Docs 是 Autodesk Construction Cloud 中基于云的文档管理和通用数据环境。借助 Autodesk Docs，您可以：

  • 通过减少错误和返工提高准确性。

  • 快速简化审核和审批工作流。

  • 优化团队一致性和项目进度。

Autodesk Docs 概述（视频：1 分 49 秒）（英文）

常见问题解答 (FAQ)

如何下载 Autodesk Docs？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。个人应登录其 Autodesk Account 或教育站点。找到您的产品，然后单击“查看下载”。选择版本、平台和语言，然后选择下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk 支持

Autodesk Docs 免费试用期有多长时间？

试用版的 Autodesk 软件让您能够在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果没有要求您输入付款方式，它将自动到期。

如何延长 Autodesk Docs 的免费试用期？

如果您的试用版到期，则无法延长试用期。对于短期需求，您可以订购月度固定期限使用许可并关闭自动续展（将付费固定期限使用许可的期限限制为仅一个月），或购买灵活即付即用许可方案的 Flex 代币。

如何解决 Autodesk Docs 下载问题？

如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口阻止程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的手册：Autodesk 产品下载问题疑难解答

在哪里可以下载面向学生的免费 Autodesk Docs 软件？

学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案获得免费 Autodesk Docs 软件。

如何将 Autodesk Docs 免费试用版转换成付费版固定期限的使用许可？

启动试用版软件，并在试用版的屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或访问 Autodesk Docs 产品中心。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换为付费版固定期限使用许可的详细信息。

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