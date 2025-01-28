开启你的数字化建造之旅：转型路线图

对于建筑公司来说，数字化转型可能会改变游戏规则。了解一下，创新之路可如何为企业提供转型路线图。

Missy Roback

2020年9月14日

分，建议阅读时间
Digital construction journey infographic

随着世界各地的工程项目变得越来越复杂，建筑企业所面临的任务也变得十分艰巨：为了保持竞争力，他们必须想方设法去改善风险管理、数据安全和员工安全。他们还需要探索如何更有效地完成项目，因为从目前来看，大型建设项目完工时间平均比计划落后一年，造价比预算多30%。

种种迹象表明，建筑行业向数字化转型的时机已经成熟。许多建筑企业也深有同感：72%的企业认为数字化是当务之急。然而，与其他行业不同，建筑行业在数字化和采用云、移动设备和大数据等先进技术方面进展缓慢。

但尽管如此，变化正在悄然发生：大多数企业仍处于数字化转型之旅的早期阶段，而那些采用基于BIM（建筑信息建模）的工作流的企业则走得更远。当然，这是一条崎岖不平的道路，如果很容易的话，每个人都会走上这条路了。但那些已做了战略性规划并明智地投入软件和技术的公司会发现，最终的收获值得付出这些努力。让我们来看看下面的交互式信息图，了解有关数字化转型路线图的详细信息。

Missy Roback

About Missy Roback

Missy Roback 是一位作家、音乐家和狂热模特。 可以在 www.missyroback.com 找到她的书面和音乐作品

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