什么是城市热岛？设计师该如何预防？

一说到世界上最大的城市，人们可能会想到钢铁结构的摩天大楼、用混凝土铺设的停车场和在人行道上逛街的人群。所有这些元素结合在一起便构成了城市热岛。

这是因为在白天的时候，相对于浅色材料，像沥青这样的深色材料能够吸收更多的太阳辐射（就像吸热海绵一样）；同时，高大的建筑物把风挡住，并大量反射阳光。到了晚上，所有这些储存的热量都慢慢释放到空中，遇到市民在炎热的天气中为了生存而必须打开的数千台空调而产生的废热，简直可称之为“火上浇油”。

“所有这一切都意味着我们的城市在夜间并没有像应有的那样真正把温度降下来，”亚利桑那州立大学的助理教授Ariane Middel博士说。多年以来，作为气候研究小组The SHaDe Lab的一员，她一直都在对城市变暖进行研究和模拟试验。目前，她的大部分工作都在凤凰城进行，由于城市热岛效应加剧的气候变化，这座城市可能很快就会变得让人无法居住。

“市政府越来越意识到这个问题的严重性，”亚利桑那州立大学助理教授兼凤凰城热响应和减缓办公室主任David Hondula说，这是美国第一个公共资助的此类办公室。“到目前为止，在我们的城市中由哪个部门负责来应对与酷热相关的挑战并不清楚。”

Hondula与他的团队一起，接受了及时与城市酷暑作斗争的特别任务。最近的项目包括与亚利桑那州立大学合作开展的该市“凉爽人行道”试点计划，该计划表明，与传统沥青相比，在中午和下午时段，反光沥青涂层的平均表面温度降低了5.8至6.6摄氏度。

与极端高温天气作斗争是所有其他市政府可以效仿的明智之举，而且越早越好：到2050年，预计城市人口将比目前的规模增加一倍以上，世界上将近七成的人口将生活在城市。这意味着，由气候变化造成的越来越极端的热浪将使得更多的社区面临风险。

令人欣慰的是，面对挑战，许多城市正在积极寻求跨学科解决方案。

2022年9月迎来了来自全球城市应对极端高温天气的领导官员的首次会议，这次会议由大西洋理事会的Adrienne Arsht-Rockefeller基金会复原力中心组织，该中心是全球应对极端高温韧性联盟的发起者。在此次活动中，决策小组均为女性成员，她们共同探讨了适应气候变化这一严酷现实的挑战；在这次活动中组织者发布了非营利性质的报告“Hot Cities, Chilled Economies: Impacts of Extreme Heat on Global Cities”（“炎热的城市与寒冷的经济：极端高温对全球城市的影响”），该报告研究了全球变暖对12个主要城市地区的影响。虽然一些城市在制图和分析方面走得更远，但它们关注的一个共同焦点是，如何才能加强对可以起到降温作用的基础设施的建设，特别是微型公园和树木遮光。