可持续建造方法涵盖了许多P字母打头的词语：产品、实践、流程和政策。可持续建造方法始于项目的设计阶段，并一直贯彻到运营阶段。下面有六种这样的方法，以及如何将它们整合到施工阶段。

1. 精益建造

精益建造是一种协作式的项目交付方式，在运作过程中，所有利益相关者共同努力优化项目，并尽可能减少浪费。

在一定程度上，精益建造和可持续建造是同一事物的两个方面：可持续建造和精益建造都致力于通过减少浪费来有效利用资源。精益建设的目标是在短期内减少所有形式的浪费（不仅仅是材料），而可持续建造的环境问题则是长期的，但它们都旨在有效利用宝贵的资源；系统整合方法有助于降低隐性成本，同时产生更可持续的结果。

由于精益建造具有减少缺陷的净效应，它能够减少材料的浪费，使用较少的资产和资源，并且施工对环境的影响较小。当BAM爱尔兰工程与建筑公司受委托在爱尔兰建造七个新的法院大楼时，为了按时完成项目，团队采用了精益建造原则：BAM 爱尔兰不是以某个人为利益相关者“推进”施工进度，而是实施了“拉动”总承包商、设计团队和分包商的规划流程。每个专业都参加了规划会议，从交付日期开始倒退安排工作，调整各种活动以避免或解决可能的问题。

这种沟通效率也提高了施工效率：BAM爱尔兰公司表示，其拉动式规划流程（与生产规划和供应链管理结合）做到了材料和组件的及时交付，避免供应物资在现场受到损坏，从而减少了浪费。

“从交付的角度来看，我们希望更好地协调设计师和供应链发布的信息，以避免现场发生冲突和其他问题，”BAM爱尔兰的数字建造经理Michael O’Brien说道。“其中一个结果就牵涉到可持续性的问题。”

2. 预加工、模块化及工业化建造

有“预加工女王”之称的欧特克公司工业化建造战略与推广主管Amy Marks认为，以制造的思维方式来进行设计和建造对于缓解生态系统的压力至关重要。“如果不致力于工业化建造，包括预加工和为制造与装配的配套设计原则，我认为我们是无法满足未来世界的基础设施需求的，”Marks说道。

工业化建造的环保效益是巨大的。预加工流程：

使用较少的自然资源

减少污染

优化材料的使用

施工现场具有更安全的工作条件，减少了运营能耗，而异地建造则对社区造成最少的影响。

总部位于加利福尼亚温莎镇的BamCore公司正致力将住宅和低层商业建筑的建造方式实现工业化。该公司使用可持续采伐的竹材作为定制设计的空心墙结构木料系统的核心元素，以及数据驱动的数字化施工工具，快速高效地在工地安装墙板。

对于每个项目，BamCore都会在自己的工厂设计并开发一套定制的竹木加工混合板。每个面板都经过切割以适合相邻的面板，并已预先切割以便于安装每个门、窗户、电灯开关和插座。面板上标有序列号，以确保精确的安装顺序。在制造过程中可以添加颜色编码的线条，表明每条电线和管道的位置。然后，BamCore将完整的成套面板交付给工地。

在施工现场，团队成员可以通过移动设备访问项目的3D 动画模型。BamCore与开发商合作创建了一个将数字建模转换为动画的应用程序。团队成员可以很容易地按照动画制作顺序进行操作，并查看从第一个面板到最后一个面板的整个构造顺序。预加工和数字建造工具的使用缩短了BamCore的建造时间，减少了错误和浪费，并降低了成本，从而证明工业化建造可以对可持续性产生显著的影响。

在建造中应用DfMA流程

DfMA，即面向制造和装配的设计，这是一种设计方法，它通过一组设计选择和原则来进行预加工和优化。采用DfMA流程使预加工更加容易。它还可以实现从“项目”到“产品”思维方式的转变。这种产品化可以减少设计和施工中的浪费。设计人员可以将更多的时间花在项目的复杂元素上，与此同时，现场产生的建筑垃圾减少，现场物流改善，需要运输到现场的材料也少于从前。一般情况下，估计有25%的建筑材料最终会进入垃圾填埋场，因此DfMA减少了浪费，使预加工具有巨大的绿色潜力。

3. 可持续的建筑材料

可持续建筑材料的各种性能令人叹为观止：从温暖而有触感的大型木材（一种近乎完美的工业化建筑材料），到竹制结构的雕刻曲线，再到将整棵树作为结构柱的独具匠心，衍生式设计使可持续的混凝土结构变得更加坚固和轻巧。

在施工现场之外，建筑商也更多地从上游采购阶段开始寻找可持续解决方案。“绿色建筑项目团队正在向材料和产品供应商施加压力，要他们证明自己的产品对环境影响不大，”Kibert说道。“为此，目前有不少单位都在制定与绿色建筑运动息息相关的种种标准。如果你是一个项目团队，通常就必须要证明你的产品是可回收利用的，具有可回收的成分，并且影响很小。最近，对产品的审查已不仅仅局限于环境问题，还包括了公司所造成的社会效应。”

Kibert说，目前有两组材料标准正在形成趋势：一组是环保产品声明（EPDs），另外一组是更新的多属性标准或MASs。EPDs是对产品的寿命周期进行的评估。“在EPDs框架内，本着透明的精神提出了五到六个包括气候变化在内的标准，”Kibert说道。“EPDs涵盖标准的一个典型例子是产品的碳足迹。以地毯为例，对于每个作为对比的品牌，它会提供生产每平方米地毯的碳含量。”

另一方面，MASs则针对非常特定的产品类别，并获得UL和FM等标准组织的认证。Kibert说：“这是要制定一项标准，声明该产品在环境、经济和社会标准的可持续发展范围内，以及在这些标准内的不同水平都满足了指定的要求。”

“最近，为自己的产品出具EPDs声明的公司数目在以惊人的速度增加。”他接着说道。“原因在于，项目团队要求获得这些文件，因为像Green Globes和LEED这些绿色建筑评级系统的认证前提是获得EPDs。这一领域已经取得了长足的进展，但仍然缺乏一个健全的决策系统，因此无法提供一条对特定产品进行EPDs比较的路线图。”

4. 减碳工具

现在是解决建筑材料导致碳排放问题的关键时期。由于各行业的共同努力，开放、免费的减碳工具和碳计算工具开始使这一过程更加透明。

但这需要建筑材料制造商进行一些自我审查。Floyd说：“他们必须委托有关机构对其产品进行评估。然后，这些数据应该以易于使用和浏览的方式发布。你希望采购团队会说，‘我需要具有这种抗压强度、这种坍落度和固化时间的混凝土。我需要在距离工地160公里的范围内得到它。’他们需要能够很快地调出所有符合这些要求的产品，并根据隐含碳排放量对它们进行排列。”

隐含碳排放量计算器（EC3）

在包括全球建筑公司Skanska、欧特克等在内的合作伙伴联盟的支持下，建筑透明组织最近推出了建筑物隐含碳排放量计算器（EC3），这是一个用于揭示建筑材料中隐含碳排放量的免费开放式平台。

EC3工具从经过第三方验证的EPDs中提取数据，对可用材料的碳强度进行比较，即使是一般的从业人员也能快速地针对碳含量作出采购决定。

Floyd说：“一旦这些数据触手可得，专业人员就可以开启变革性的过程。这就是EC3改变游戏规则的原因。它非常出色地集中了所有数据，对于那些希望数据库能够显示自己产品的制造商，它为他们的低碳材料创新和产品寿命周期评估创造了动力。”例如，在华盛顿州雷德蒙德为微软公司新建占地约两平方公里的新园区时，Skanska能够在不增加成本的情况下减少了30%的含碳量。

5. 循环建筑

循环建筑经济着眼于设计和建造，旨在最大程度地减少和重复使用资源，并对资源进行回收。尽管设计是模型的核心，但建筑商可以通过减少采购、废料收集、现有材料回收和再利用以及购买旧的和可回收的材料及产品，而不至于浪费建筑材料和拆除的材料。

“循环与总承包商的角色有关，因为它与采购有关，与你如何管理现场可能要拆除或拆解的任何物资有关，而你是在现场指导这些物料流通的，”Floyd说。“它还与记录最终的结果有关，使这些材料在资产寿命结束时更加容易和低价地回收，从而有效地提高了这些内在材料的未来价值。”

6. BIM与可持续建造

尽管BIM（建筑信息模型）主要与设计和前期施工相关，但它使项目寿命周期的每个阶段受益。BIM流程引入了许多效率，以至于使用BIM总是可以减少建筑项目对环境的影响。

复杂的4D 和 5D BIM 项目整合了进度安排和成本/物料估算，确保了更高效地管理变更订单。（6D BIM支持设施管理，其重点是通过能源分析和建模实现可持续发展。）BIM和寿命周期评估也可以整合在一起，以便对建筑元素的环境影响进行自动评估。