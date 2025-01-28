新一代智能建筑：数据驱动的设施将以更便宜和更环保的方式运行

建筑物和智能手机很相似，它们无处不在，由复杂的组件构成，如果没有它们，人们就无法生存。但普通的建筑物并没有数字化的装置，缄默的石膏板是无法生成任何信息的。

但是，随着自我“思考”设施的兴起，这种情况正在迅速改变。对智能建筑（能够检测内部发生的情况并做出相应反应的房屋、工厂和办公楼）的需求正在激增。

这一趋势背后的动机并不难理解。建筑物的建造成本很高，运行成本甚至更高。其使用模式并不是整齐划一的，有时，闲置的时间会很长。如果一个融合了摄像头、传感器、数字孪生和楼宇自动化的解决方案能够使建筑物的运营成本与需求的高峰和低谷保持同步，是不是很理想？让我们再大胆一点设想：如果让建筑物变得更加数字化的同时还能使其更具可持续性，这样是不是更为理想？

建筑、工程、施工和运营（AECO）行业正在通过重大研发投资来回答这些问题，希望将来建成的建筑不仅能做出反应而且还能学习。