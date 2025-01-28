手工修复1万件文物？不如把文物保护工作搬到云上

各方就该修复工程所达成共识的目标，不是让塔楼更现代化，而是在基本保持原貌的基础上变得更好。城市遗产保护专家们希望在加强外部的安全性和坚固性的同时，让塔楼的外观不会与原来的宏伟气势偏差太大。

这意味着需要在尽可能保留原始材料的基础上，按原来的颜色和纹理更换数千种石材，但这可不是一件容易的事。在众多石材中，没有一种来自荷兰，有不少还是当初从德国、比利时和法国等地开采而来的。即使物色到了合适的新材料，这修复工作也不仅仅是切割正方形和矩形而已。

Nico de Bont的BIM经理兼TBI集团的BIM项目经理Tommy van Beem说：“其实并不只有扁平的物件要处理，很多时候，我们需要对原本由中世纪工匠手工雕刻的精巧装饰物进行复原。”

文物保护工作是不能随心所欲的。项目成功的关键，在于捕获关于需要修复的每件工件的详细信息，然后在对的时间将信息传达给合适的工匠。

他补充说：“通过使用数字工具，我们能创建自己的工作流程并建立自己的工件登记系统（Block Registration System，BRS）来容纳所有的这些复杂性，这对我们来说是一个巨大的优势。这些工具加快了捕获大量详细信息的速度，也为参与项目的所有人员提供了具有实用价值的数据。我们有必要把所有的工作活动都记录下来，比如填写工件信息，因为这样有利于未来30年的任何修复工程，为我们未来的工作奠定基础。”