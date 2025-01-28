欧洲城市中心展示更智能、更绿色的未来城市愿景

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安妮·伊达尔戈（Anne Hidalgo）不喜欢汽车。她希望汽车及其产生的废气远离她的城市。相反的，她想要更多的绿树、公园和自行车道。她代表法国社会党出任巴黎市长，和许多市民一样希望城市绿树成荫。欧盟的目标是到2030年将温室气体排放量至少减少55%，许多政界人士正在寻求重大变革。
近年来，伊达尔戈市长制定了多项举措，推动巴黎朝着这个方向发展。在她的领导下，这座城市修建并升级了自行车道，种植了树木并激发了设计师的灵感，将著名的香榭丽舍大道改造成为一座公园。伊达尔戈倡导“15分钟城市”，让居民在离家15分钟内到达学校、医院诊所、商店、剧院、办公室和绿地。
这些举措意味着巴黎离解决雾霾问题又近了一步。但在这个世界上人口高度稠密的城市之一，雾霾并不是唯一的问题。这里租金昂贵，经济适用房是奢侈品。这种困境在世界上几乎每个大都市都很常见。
尽管2020年全球远程办公的人数激增，但联合国预测，到2050年，全球人口的68%将居住在城市。随着人们继续流向城市，车辆交通状况将会恶化，住房需求将会增加，空间将变得稀缺。
显然，有些局面需要改变。世界各地的设计师都在为未来的城市制定规划。例如，日本汽车制造商丰田公司和丹麦建筑事务所BIG正计划在富士山下建造世界上第一个可编程的城市，称为“编织城市”。
与此同时，沙特阿拉伯政府希望在沙漠中建造一座无街道、无车、完全环保的城市NEOM。中国河北省正在开展一个类似的项目：雄安新区的目标在于减少首都北京过度拥挤的压力，并成为一个绿色硅谷。Alphabet Inc.旗下子公司Sidewalk Labs在多伦多也有类似的计划，但该项目目前被搁置。
维也纳也在对未来概念进行试验。该市的城市规划师旨在使用一种称为性别规划的技术，从各个方面考虑生活质量。Eva Kail是当地的城镇规划师，30多年来，她一直在倡导性别规划。
Kail认为，“大多数城市本质上都是为男性设计的”。她解释说，现有的街道、交通路线和生活空间几乎都基于一个过时的模式，服务的对象是开车上下班，挣钱养家的人。“周围的生活环境几乎没有考虑到那些操持家务并需要抚养孩子的妇女的现实生活。”
这正是性别规划正在改变的地方。推着婴儿车可以轻松地穿过的街道，以及可以步行到达的公园和日托中心，这些都是解决方案的一部分。
这样做的结果很显著：维也纳连续几年在美世全球城市生活质量排名中名列第一。它还击败伦敦，登上罗兰贝格智慧城市指数榜首。
“维也纳10年前就开始研究未来的战略，”智慧城市部的Florian Woller说。该机构是城市创新的一个部门，后者是一个监测及分析全球大都市区发展趋势的智库。Woller说：“维也纳在那个时候就设定了到2030年和2050年的愿景。自从2014年以来，第一个框架战略已经得到更新，并设定了新的标准。”
维也纳有着雄心勃勃的目标：到2030年，城市交通部门产生的人均二氧化碳排放量必须减少50%，到2050年减少100%；到 2050年，建筑物拆除和重大改造项目中80%的部件和材料必须得到再利用或回收。
纸上谈兵看起来很容易。真正的挑战是实现这些目标。解决电动出行、从污水淤泥获得可再生能源、临时的和共享的空间使用，以及智能交通灯等项目正在维也纳各区开展。
柏林工业大学城市复原力和数字化教授Jochen Rabe指出，试点项目往往希望带来“新常态”，而没有考虑如何将这些项目推广到其他地区或城市。他认为，沟通和交流想法对于项目在试验阶段之后的复制至关重要。
欧盟资助的“共创智慧”项目正是这样做的。共创智慧联合项目旨在改善城市转型中人们的生活质量，由维也纳、慕尼黑、法国里昂共同管理，并将整个社区变成新技术和基础设施的试验区。保加利亚索非亚、意大利威尼斯、西班牙圣地亚哥、乌克兰基辅和日本横滨作为“后续城市”和“观察员”城市参与其中。
慕尼黑的共创智慧项目经理Bernhard Klassen将这一结构称为“滚雪球系统”，并将下一步工作确定为寻找可以实施解决方案的新社区。
为了实现具有前瞻性的目标，城市将依赖能够优化基础设施和物流的智能技术，以及既宜居又环保的公共和私人空间。
挪威奥斯陆市最近使用欧特克Spacemaker规划了一个重要项目。Spacemaker基于人工智能（AI），并使用衍生式设计来计算一个地块的最佳开发。为了提高住房标准，它考虑了风、太阳辐射、净空、噪音和雨水等参数。
这一建筑重新评估和设计可将奥斯陆的低光照住宅面积减少51%，嘈杂的住宅面积减少10%。通过Spacemaker，规划师能够利用人工智能专业知识进行可持续规划，并节省大量繁琐的手工工作。
“在早期阶段，也就是在规划和设计阶段，您可以对可持续性产生重大影响，”Spacemaker联合创建人Håvard Haukeland说道。“这些阶段的修改成本远远低于后期改造阶段，譬如施工和运营阶段。”
大城市成为典型和示范的原因有很多。大公司的总部一般都设在大城市。大城市有吸引力，是开展科学和研究的商业场所，也是各种网络聚集之处，而这些网络在不断地推动新的发展。但长期以来，中小型城市也一直是人们关注的焦点。德国联邦内政、建筑和社区部于2019年启动了智慧城市对话平台，其中乌尔姆、凯泽斯劳滕和格拉等城镇被列入这一平台的13个示范项目之中。
到2022年，德国西南部城镇凯泽斯劳滕将在缝纫机制造商Georg Michael Pfaff曾经拥有的工厂场地上建造不同的气候中和街区。弗劳恩霍夫太阳能系统研究所（ISE）正在为Enstadt: Pfaff Reallabor项目提供科学支持。
研究人员已与弗劳恩霍夫协会光电、系统技术和图像处理研究所（IOSB）在德国西北部不起眼的莱姆戈镇合作，采用类似的方法，试验建造未来的中型城市。“这一切都是为了把小镇的结构劣势转化为优势，”东威斯特法伦-利普应用技术大学计算机网络专业教授兼弗劳恩霍夫协会IOSB负责人Jürgen Jasperneite说道。
该项目将小城市视为大城市的替代方案并与大城市互为补充，而不是停滞不前。这种对振兴小城市的重视类似于慕尼黑、里昂和维也纳的“共创智慧”的倡议。
巴黎市长倡导的“15分钟城市”指的是自给自足的社区，其功能在本质上类似于村庄和小城镇。说到底，无论项目是在小社区、大都市还是特大城市开展，它们都为相同的目的服务：确保知识联网，使解决方案可在全球推广。
Carolin Werthmann就读于康斯坦茨大学，专修文学、艺术和媒体科学，曾在德国建筑、工艺及景观设计出版商Callwey Verlag工作。她还在慕尼黑电视与电影大学（HFF Munich）研读了文化新闻学，目前为包括德国主要报纸《南德意志报》在内的出版物撰稿。
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