欧洲城市中心展示更智能、更绿色的未来城市愿景

维也纳也在对未来概念进行试验。该市的城市规划师旨在使用一种称为性别规划的技术，从各个方面考虑生活质量。Eva Kail是当地的城镇规划师，30多年来，她一直在倡导性别规划。

Kail认为，“大多数城市本质上都是为男性设计的”。她解释说，现有的街道、交通路线和生活空间几乎都基于一个过时的模式，服务的对象是开车上下班，挣钱养家的人。“周围的生活环境几乎没有考虑到那些操持家务并需要抚养孩子的妇女的现实生活。”

这正是性别规划正在改变的地方。推着婴儿车可以轻松地穿过的街道，以及可以步行到达的公园和日托中心，这些都是解决方案的一部分。

这样做的结果很显著：维也纳连续几年在美世全球城市生活质量排名中名列第一。它还击败伦敦，登上罗兰贝格智慧城市指数榜首。

“维也纳10年前就开始研究未来的战略，”智慧城市部的Florian Woller说。该机构是城市创新的一个部门，后者是一个监测及分析全球大都市区发展趋势的智库。Woller说：“维也纳在那个时候就设定了到2030年和2050年的愿景。自从2014年以来，第一个框架战略已经得到更新，并设定了新的标准。”