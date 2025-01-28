危急时刻，预加工是应急建筑的良策

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
当新冠肺炎疫情高峰在武汉出现时，中国仅在短短10天内就用简易钢架搭建了两家医院，为抗疫增添了2,600张病床。这是一个以工厂预制、迅速搭建的应急建筑物助力当地社会更快应对危急事件、拯救众多生命的范例，同时也证明了人类能够通过科技、努力和决心共创奇迹。不过，并不是所有模块化预制都是一样的。
虽然此次新冠肺炎疫情的大流行为预加工行业提供了一个帮现实世界缓解危机（不管是风暴或是病毒）的机会。但这并不意味着在两周内就可以规划、建造庞大且配有不同病楼的复杂医院，至少在短期内不会出现。预加工的某些特长能够即时缓解危机，有些可以在中期发挥作用，另一些则具有为将来任何世界大流行病做好准备的长期效应。
过去几个月，随着社会对病床的需求增加，应急管理人员已转向使用酒店和宿舍等场所。这些建筑物包含房间、床和医疗机构所需要的基本基础设施，但它们缺乏迅速翻新的能力。
由于这些建筑物是就地建造的，因此它们仅在原有的物理位置上才有用，但无法重新部署到另一个地点。翻新改造的过程可能会被认为是浪费，因为一旦医疗需求结束，承包商必须将建筑物恢复到原来的状态。
世界各地的公园和体育馆中也出现了战地医院。尽管医疗保健机构拥有在短短几天内即可建造这些临时结构的设施，但帐篷不具备耐用性，并且容易受到天气的影响。
集装箱化解决方案和临时模块化解决方案可以满足这些相同的紧急需求，而且使用寿命较长。预制的模块化建筑和帐篷一样，是临时的且可快速部署。但是它们也可重复使用，并且可以满足特定的需求，无论是照顾新冠肺炎患者还是治疗在飓风中受伤的病人。
世界上有些地区可能尚未发生新冠肺炎疫情，但也可能在未来几个月内出现。地方政府需要考虑采用中期应急方案，防止本地医院在疫情恶化时不堪重负。
如果在6到12个月的时间范围内，我们可以不考虑临时解决方案，而转向能够调整或提高产量的现有工厂。例如，BLOX公司在整个新冠肺炎危机期间仍在全面生产医疗设施，他们还具有预制移动隔离护理单元（MICUs）的能力。其他有预加工设施的厂商和分包商可以从建造模块化酒店和学校或预加工的MEP（机械、电气和管道）组件和滑轨转为建造医院。
预加工可以根据短期、中期和长期的时间表去满足紧急需求，但这必须是适当的时间范围内的适当的解决方案。调来的生产队伍不会在三年后建造你医院的病楼，而那些量产模块的小型工厂不一定能够胜任建造规划中的整个大型医院。
大型医院的病楼包括多层楼和数千个病房，通常需要数年时间俩设计和建造。鉴于这类医院所需的时间表和规划，业主和开发商在考虑预加工时应仔细研究整个过程。
总承包商和设计师的将不得不像集成商一样行事，使用以元素为中心的设计和制造与装配设计（DfMA）原则，使供应链合作伙伴可以构建预加工元素。总承包商将需要采购并集成许多具有原位元素的预加工件和部件，例如端墙、配电架、浴室隔间、手术室、设备房，甚至是电梯。
这些组件可以在场外的工厂制造（在清理建筑场地的同时建造），然后交付给新医院或现有医院扩建的地点，如此一来不仅满足紧迫的时间表要求，也节省了几天、几周甚至几个月的施工时间。
通过让分包商将更多的精力投入到制造车间，该行业可以为DfMA和预加工开发一个生态系统并让其更趋成熟。这种方法可以促使采用预加工和其他工业化建筑方法（如自动化和数字化）的公司取得更大的成功，甚至开办新工厂。
在设计和建造像医院这样的重大基础设施建筑时，预加工是有意义的，因为它可以提高安全性、卫生水平和患者体验。
几年前，有一位小女孩患病，最终死于脑瘤。在生病期间，她在医院度过了八年的大部分时间。她的护理员和父母都小心翼翼地保持病房整洁，以减少与细菌和病毒的接触。每次有医院开始进行建筑规划时，我们都会考虑像她这样的患者，并且会想象她病房附近可能发生的活动——尘土、碎屑、噪音和附近的建筑工人，而对于她在医院的体验、健康和生存而言，环境的原生清洁非常重要。
除了节省时间和成本外，DfMA和预加工还可以帮助医院系统和承包商建造更健康的建筑，同时减少对患者的干扰。
DfMA策略包括在设计新技术时需要考虑的其他因素，例如对技术密集型区域（如MRI或质子治疗仪）进行分离。这些结构的预加工速度比常规的施工要快，可为患者提供关键的护理，同时为医疗保健公司带来早期收益。所用的技术可以根据容量需求进行扩展，并且随着其他技术的发展而互换。
旧的施工方式的要素，如优先考虑成本和进度，也必须考虑在内。DfMA和预加工可以使你在成本、进度和范围等方面更具确定性。但是除了这种确定性之外，我们还希望看到更健康的，对患者、员工和周围社区的干扰较小的医院。
预加工可促进行业的可持续发展。预加工设施的环境比建筑工地更清洁、安全和可控。与建筑工地相比，它们的干扰和噪音更少，并且效率更高，因为它们可以在永久性场地完成工作的同时生产各种结构组件。
在工厂中，由于同一组工人可以同时处理多个工作，因此进步过程的时间较短。员工可以在一项工作中学到一些东西，并用在生产线的下一项工作中。
预加工确实为建筑业提供了一些更好的机会。但是，在目前这种疫情大流行期间，无论是需要一个单独的病区以应对随时可能出现的新冠肺炎病例的小型城镇医院，还是_马上_需要数百张病床的大型市区医院，它都能为各种规模的突发事件提供快速反应的途径。预加工将使建筑设计、工程和施工建筑变得更智能、更强大，并且将在急需时帮助社区以适当的解决方案做出响应。
艾米-马克斯（Amy Marks）领导赛米特里的全球战略，支持客户和内部团队阐明其集体业务愿景和目标，包括数字化转型、可持续发展、工业化建筑以及新的高效工作方式。
工程建设业
产品设计与制造业
新兴技术