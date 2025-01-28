危急时刻，预加工是应急建筑的良策

过去几个月，随着社会对病床的需求增加，应急管理人员已转向使用酒店和宿舍等场所。这些建筑物包含房间、床和医疗机构所需要的基本基础设施，但它们缺乏迅速翻新的能力。

由于这些建筑物是就地建造的，因此它们仅在原有的物理位置上才有用，但无法重新部署到另一个地点。翻新改造的过程可能会被认为是浪费，因为一旦医疗需求结束，承包商必须将建筑物恢复到原来的状态。

世界各地的公园和体育馆中也出现了战地医院。尽管医疗保健机构拥有在短短几天内即可建造这些临时结构的设施，但帐篷不具备耐用性，并且容易受到天气的影响。

集装箱化解决方案和临时模块化解决方案可以满足这些相同的紧急需求，而且使用寿命较长。预制的模块化建筑和帐篷一样，是临时的且可快速部署。但是它们也可重复使用，并且可以满足特定的需求，无论是照顾新冠肺炎患者还是治疗在飓风中受伤的病人。