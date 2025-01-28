从小小集装箱到行业大机遇，物流行业如何撬动数字化、智能化市场发展蓝海

除了引入创新的设计方式，中集第二代橡胶周转箱产品的成功还离不开一个重要因素，那便是创新的商业合作模式。据李明介绍，在与欧特克团队进行切磋交流的早期，欧特克便推荐了优质的服务商作为技术团队加入到中集的项目当中，以此形成“中集输出设计理念，欧特克出方案，服务商进行技术执行”这样一个三方联动、三位一体的合作模式。

李明表示：“基于集团对公司未来业务发展类型和发展前景的规划，中集智慧托盘将继续聚焦于橡胶周转箱，对这个兼具可持续发展效益和客户价值的王牌产品进行业务拓展，并通过不断做加法的形式来逐渐形成完善的产品体系和发展规模。”因此，多方联动的商业合作模式将在这样的发展路径中发挥诸多优势。

李明谈到，过去中集传统的产品研发，从立案到结案，再到产品最终投向市场，往往会经历1到2年，甚至2年以上更长的周期，这意味着公司很可能会在漫长的周期中丧失领先市场的机遇。同时，单一的、闭门造车式的设计方式也不利于产品竞争力的提升。因此，这种多方联动，各自发挥优势所长，互相弥补资源短板的方式，不但可以大大节约企业的开发成本，加快整体研发周期，还能更快地将更成熟、优质的产品推向市场，为企业带来明显的经济效益和市场竞争力。

智慧运维打造未来物流新形态

尽管中集拥有着二十余年丰富的载具设计制造经验，但面临整个海运物流行业不断扩大的发展规模以及公司不断拓展的业务疆土，中集也在积极地运用全面的网络布局和先进的技术组合来打造全网覆盖的循环运营网络，并助力实现产业数字化及数字产业化。

据李明介绍，公司目前的业务覆盖东南亚地区的越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国家，并南跨澳大利亚，西至欧洲大陆及美国。因此，打造共创共享的智慧全产业链将是公司实现业务覆盖全球这一宏伟目标的必然趋势。

目前，中集计划成立的智慧载具运营平台还在基础架构搭建的阶段。平台搭建完成后，将真正实现产品、集装箱、货物状态、客户端等多方的智慧联动，赋能利益相关者都能够参与到货物状态的管理当中，从而优化生产、采购、物流运输、仓储分拨、交付、回收等各个流程，形成智能化、数字化的有机开发循环系统，让移动载具真正进入可循环科技的时代。

展望未来，围绕大数据、物联网、云计算、人工智能等技术的创新，智能物流产业还将会迎来更广阔的发展机遇。从基于衍生式设计的创新产品设计，到全产业链的转型升级，数字化技术与智能制造的有机结合，将不仅带动载具这一产品形态实现智慧化变革，还将推动整个行业拥抱更为广阔的发展蓝海。