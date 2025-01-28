这种砌砖机器人正在改变施工建设的未来

砖是世界上最古老的建筑材料之一，可追溯到公元前7000 年用阳光晒干变硬的砖坯和公元前3500 年出现的第一批窑烧的砖块。和其它种类繁多的建筑材料一起，它被用于现代“抽象派烛台”形状和令人惊叹的拱形建筑。 甚至几千年来连砌砖的方法都没有变化 — 先抹上砂浆，再把砖块放到位，然后用抹子抹平多余的砂浆。

现在，有一家公司要力求通过技术来发展这个有着千年历史的传统行业。总部位于澳大利亚的建筑技术公司FBR — 前身为 Fastbrick Robotics（快速砌砖机器人公司）— 开发出了Hadrian X，这是一种砌砖机器人（以会建墙的罗马皇帝的名字命名），可以在没有任何人员参与的情况下完成工作。