为什么使用大数据可以降低风险并助建筑企业一臂之力

十年前，建筑业在充分采用技术的行业名单上基本上排在最后。对于这个行业来说，这不是什么光彩的事情，但这实际上也对它提出了挑战。但是随着建筑公司逐渐意识到技术需要成为业务的核心部分，这个行业便发生了巨大变化。

建筑业不仅仅是施工现场的手工劳动和设备，技术也是公司的工具箱中一件很有价值的工具，而这才是赢得项目、提高生产力和更好地交付项目的正确理念，也是建筑行业需要采取的态度，只有这样才能满足从现在到2040年之前对建筑和基础设施的巨大需求。

成功转型为自动化流程的那些公司已经在其组织中实现了重大的理念转变。哪些领域最能够产生影响，他们就授权专家团队将技术部署在那里。这些团队首先对技术状况和现有流程进行摸底，然后将能够解决公司某些特别困难的技术引荐过来。这需要殚精竭虑的专注。

一个成功的革新案例是Suffolk Construction（萨福克建筑公司），一场理念上的革新正在促使建筑过程中可预见性的增加和出错几率的下降。执行副总裁兼首席数据官 Jit Kee Chin 非常重视公司的技术战略。萨福克正在引领这个潮流，利用机器学习来分析数据、预测风险并交付更好的建筑工程。

不管建筑公司雇用的是首席数据科学家，还是首席技术官员，还是技术战略家，拥抱技术意味着公司里边有这么一位重要成员，他/她每天早上醒来第一件事就是在思考：“我们作为一个企业所面临的挑战是什么？外边有什么技术可以帮助到我们？”