轻量级通用汽车，高效驶向未来

如果说增材制造是通向汽车业未来的大门，那么衍生式设计则是打开这扇大门的钥匙。Quinn说：“衍生式设计就是工程师综合运用计算机、云和人工智能来探索车辆零件、部件的各种不同设计。综合运用这些手段可以得出全新的零件设计方案，光靠工程师或计算机是不可能做到的。”

通过这种模式，工程师先确立组件的设计目标和制约条件，包括材料、制造方法、预算等参数，并输入到衍生式设计软件中。然后，软件通过算法来分析、评估所有可能的设计方案，并通过计算找出其中的最佳方案。

“衍生式设计加上增材制造，可给汽车行业带来全面的颠覆性变革，” Quinn补充说，汽车行业历来受传统制造工艺的限制，如磨削、注模，这类工艺只能制造很简单的几何图形。

此外， 传统工艺造价高、灵活性低，因而实验成本高昂。而采用衍生式设计和增材制造，则可用最少的投资进行无限量的设计。一个软件，配上一台3D打印机，就可以生产无数零件，而且形状不受限制，有机形状的、内部栅格的都可以，这只有靠增材制造才能做到。