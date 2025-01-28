致敬：建筑界“曲线女王”扎哈·哈迪德

哈迪德的设计作品包括2012伦敦奥运会水上运动中心、北京的银河SOHO、阿塞拜疆的盖达尔·阿利耶夫文化中心、美国俄亥俄州辛辛那提市的罗森塔尔当代艺术中心。Bernstein说：“她对外形很感兴趣，特别是参数化的外形，这一点非常独特。”这些作品外观弯弯曲曲，有种不稳定感，有时看似突兀地爆发出来似的。她的作品中有她所热衷的俄国构成主义的影响，有她在贝鲁特美国大学学习数学的影响，也有早期学习素描和绘画的影响，难以简单地定义。

Bernstein还说：“一开始，她画出的那些不可思议的建筑图没有人认为会得到重视，然而后来她赢得了委托。她在一次比赛中胜出，赢得香港一家俱乐部的项目，她的职业生涯从此起飞。”

为哈迪德赢得比赛的是香港九龙山上一家私人健身俱乐部的设计方案，其采用立方组合的悬臂梁，从挖掘出来的悬崖边伸出。虽然此设计最终并未付诸实施，但已让年轻的哈迪德在业内崭露头角，展示了她创造性的才华。扎哈·哈迪德建筑事务所室内建筑主管Kar Hwa Ho称她“在思想和手之间建立起反射性联系”。