设想愿景、解决问题：建筑设计中的人工智能正带来改变

鉴于人工智能在建筑领域还是个新事物，很难说它将如何影响建筑设计工作。不过，把技术性的细节和计划组合起来这类任务，过去通常由入门级的设计师来进行，而人工智能擅长于此类任务，必然会减少对入门级设计师的需求。此外，人工智能确实具有把建筑师从繁杂琐事中解放出来的潜力，而雇主倾向于采用这种能节省劳动力的工具来提高生产速度也是势在必行的事。

现在还有许多建筑设计领域是人工智能尚未渗透的。人工智能还不能定义建筑项目的限制条件，例如程序、大小、受众、材料或地理环境。这些参数来自与客户的交互，这些交互工作也不能外包给人工智能。它对人们如何在空间中移动并与物体互动也知之甚少，它还不能通过文本提示生成像它创建的2D图像那么丰富和详细的3D图像。

此外，MidJourney和DALL-E梦寐以求的奇幻愿景不能产生支持性的施工文件。在整个建筑、工程和施工（AEC）行业中，人工智能在与建筑工地或建筑物直接交互的机器人应用中使用得最少——但随着现实捕捉机器人的出现，这种情况正在改变，这种机器人具有一定程度的独立性，但仍需要人类的指导。

建筑设计中的人工智能还受到基本经济和选择偏差动态的限制，这些动态会影响这些应用程序所利用的数据的质量。人工智能算法受限于它们有多少数据来学习，而在建筑设计行业，这些数据可能为某公司专有，不太愿意与也在开发人工智能程序的潜在竞争对手分享。此外，创建图像的人工智能只能重新合成它已经见过的东西，所以如果互联网的图像库存在文化或地区上偏倚（例如，来自富裕西方国家的建筑图像过多），得出的结果也同样会存在偏倚。

人工智能是自动化的进一步演变，自动化的流程已经成为设计中不可或缺的一部分；它们只是被贴上了不同的标签。“如果我在Revit中设计某种东西，它自动生成协调的文档来构建这个东西，我对此并不担心。”The Living建筑工作室的Jim Stoddart说，“这就是自动化，所有这些事情过去我亲自动手做，而现在实际上是用自动化来做。”

计算能力的进步提供了更多机会，以在人类和机器智能之间找到平衡点，让两者都去做自己最擅长的事。“计算机不擅长开放式的创造性解决方案，擅长这事的仍是人类。”Nvidia深度学习研究所的认证讲师和课程设计师Mike Mendelson说，“但是通过自动化，我们能省下做重复性工作的时间，用来做设计工作。”

本文最初发布于2021年4月，现已更新。