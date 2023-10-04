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如今，刚开始接触 Maya 相关工作的应届毕业生、自由职业者、业余爱好者和三维艺术家可通过更实惠的方式获取 Maya®。如果您刚刚毕业，或者是一名独立艺术家，亦或是想制作出色三维作品的业余爱好者，则适合订购 Maya Indie® 的固定期限使用许可。您可以用实惠的价格*像职业人士一样进行创作。
注意：此优惠存在一定的限制。
有关更多详细信息，请参见常见问题解答 (FAQ)。
单击下面的“购买 Maya Indie”按钮，即表示我确认自己符合访问 Maya Indie 所需的资格要求。
如果发现您不符合资格，Autodesk 可能会暂停或终止您的 Maya Indie 固定期限使用许可。
图片来源：Peter Sandeman
图片来源：Megalis VFX
图片来源：Lee Grigs
图片来源：Alexandre Mougenot
Maya Indie 的功能与完整版 Maya 软件完全相同。
Maya Indie 仅提供 1 年期固定期限使用许可。
只有合格的教育机构和在校学生才有资格获得学生版许可。学生版许可仅可用于学习、培训或研究。Maya Indie 可用于商业、职业或其他以营利为目的的用途。
与其他 Autodesk 固定期限使用许可类似，Maya Indie 将在合约期限结束时自动续展，但印度和中国的电子商店除外，这两个地区不提供自动续展功能，因此需要手动进行续展。在此处了解有关管理自动续展设置的详细信息。
Maya Indie 拥有与完整版相同的特征和功能，包括集成的 Arnold 渲染器。
如果合约公司与您签订合同要求交付价值少于 100,000 美元的特定数字产品（例如模型或渲染框架），则您可以使用 Maya Indie。
但是，如果该公司雇用您从事项目工作，则在您处理项目期间必须订购完整的商业许可。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。
如果您的游戏获得的融资超过了 100,000 美元的门槛，则您不符合使用 Maya Indie 的条件，必须使用 Maya 的完整商业版许可。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。
如果尚未成立法人实体，并且附带项目的总收入低于 100,000 美元，则每个人都有资格使用 Maya Indie。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。
是的。在收入达到 100,000 美元之前，您仍可以使用 Maya Indie；收入达到 100,000 美元后，您需要转换到完整商业版 Maya。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。
Autodesk Maya Indie 旨在为独立美工人员提供更经济的方式，以在其商业项目中使用 Maya 许可。但是，独立许可不适用于年收入超过 100,000 美元*的个人或组织，或预算超过 100,000 美元的项目。
请注意，如果您所在组织年收入超过 100,000 美元，那么您将无法获得使用 Maya Indie 的许可，无论您是自由职业者、承包商、兼职还是全职员工。在这种情况下，您必须使用完整的固定期限使用许可。公司必须为您订购许可，或者您可以自行订购许可（不管您是否向工作单位报销）。这是为了防止公司逃避向 Autodesk 支付其项目中使用的软件许可的费用。
此限制适用于年收入超过 100,000 美元的组织的雇用人员。不适用于向此类组织销售的数字商品，但前提是此类销售的总年收入不超过 100,000 美元的门槛。
以下示例方案可帮助您更好地了解在什么情况下有资格使用 Maya Indie：
关键区别在于，您所从事的工作可以合理地认为是您自己的工作，还是您在替公司工作。如果您生产并出售自己的知识产权 (IP) 且年收入少于 100,000 美元，则有资格使用 Maya Indie。如果您受雇于年收入超过 100,000 美元的组织，即使您的收入不超过 100,000 美元，也没有资格使用 Maya Indie。我们希望年收入超过 100,000 美元的公司为其需要的软件（以及美工人员）支付完整的商业许可费用。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。