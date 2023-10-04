如果合约公司与您签订合同要求交付价值少于 100,000 美元的特定数字产品（例如模型或渲染框架），则您可以使用 3ds Max Indie。

但是，如果该公司雇用您从事项目工作，则在您处理项目期间必须订购完整的商业许可。

*请注意，此限制因使用国家/地区而异。