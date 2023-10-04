隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
如今，刚开始接触 3ds Max 相关工作的应届毕业生、自由职业者、业余爱好者和三维艺术家可通过更实惠的方式获取 3ds Max®。如果您刚刚毕业，或者是一名独立艺术家，亦或是想制作出色三维作品的业余爱好者，则适合订购 3ds Max Indie® 的固定期限使用许可。您可以用实惠的价格*像职业人士一样进行创作。
注意：此优惠存在一定的限制。
有关更多详细信息，请参见常见问题解答 (FAQ)。
单击下面的“购买 3ds Max Indie”按钮，即表示我确认自己符合访问 3ds Max Indie 所需的资格要求。
如果发现您不符合资格，Autodesk 可能会暂停或终止您的 3ds Max Indie 固定期限使用许可。
打造游戏中的宏伟世界和环境。
对内部细节、对象和道具进行建模。
图片来源：Michael Khoo
图片来源：Gustavo Baraldi
图片来源：Andrew Krivulya
图片来源：Izzet Alşan
图片来源：Fazal Ullah Khan Taemoor
3ds Max Indie 的功能与完整版 3ds Max 软件完全相同。
3ds Max Indie 仅提供 1 年期固定期限使用许可。
只有合格的教育机构和在校学生才有资格获得学生版许可。学生版许可仅可用于学习、培训或研究。3ds Max Indie 可用于商业、职业或其他以营利为目的的用途。
与其他 Autodesk 固定期限使用许可类似，3ds Max Indie 将在合约期限结束时自动续展，但印度和中国的电子商店除外，这两个地区不提供自动续展功能，因此需要手动进行续展。在此处了解有关管理自动续展设置的详细信息。
3ds Max Indie 拥有与完整版相同的特征和功能，包括集成的 Arnold 渲染器。
如果合约公司与您签订合同要求交付价值少于 100,000 美元的特定数字产品（例如模型或渲染框架），则您可以使用 3ds Max Indie。
但是，如果该公司雇用您从事项目工作，则在您处理项目期间必须订购完整的商业许可。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。
如果您的游戏获得的融资超过了 100,000 美元的门槛，则您不符合使用 3ds Max Indie 的条件，必须使用 3ds Max 的完整商业版许可。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。
如果尚未成立法人实体，并且附带项目的总收入低于 100,000 美元，则每个人都有资格使用 3ds Max Indie。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。
是的。在收入达到 100,000 美元之前，您仍可以使用 3ds Max Indie；收入达到 100,000 美元后，您需要转换到完整商业版 3ds Max。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。
Autodesk 3ds Max Indie 旨在为独立美工人员提供更经济的方式，以在其商业项目中使用 3ds Max 许可。但是，独立许可不适用于年收入超过 100,000 美元*的个人或组织，或预算超过 100,000 美元的项目。
请注意，如果您所在组织年收入超过 100,000 美元，那么您将无法获得使用 3ds Max Indie 的许可，无论您是自由职业者、承包商、兼职还是全职员工。在这种情况下，您必须使用完整的固定期限使用许可。公司必须为您订购许可，或者您可以自行订购许可（不管您是否向工作单位报销）。这是为了防止公司逃避向 Autodesk 支付其项目中使用的软件许可的费用。
此限制适用于年收入超过 100,000 美元的组织的雇用人员。不适用于向此类组织销售的数字商品，但前提是此类销售的总年收入不超过 100,000 美元的门槛。
以下示例方案可帮助您更好地了解在什么情况下有资格使用 3ds Max Indie：
关键区别在于，您所从事的工作可以合理地认为是您自己的工作，还是您在替公司工作。如果您生产并出售自己的知识产权 (IP) 且年收入少于 100,000 美元，则有资格使用 3ds Max Indie。如果您受雇于年收入超过 100,000 美元的组织，即使您的收入不超过 100,000 美元，也没有资格使用 3ds Max Indie。我们希望年收入超过 100,000 美元的公司为其需要的软件（以及美工人员）支付完整的商业许可费用。
*请注意，此限制因使用国家/地区而异。