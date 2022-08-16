隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
在 30 天试用期限内，通过拨打 400-842-4962 联系获得批准的 Autodesk 业务代表，订购 Fusion with PowerMill 固定期限使用许可。了解有关订购 Autodesk 软件的更多信息。
Autodesk Fusion with PowerMill® CAM 软件可为复杂的 3 轴和 5 轴制造提供专业 CNC 编程策略。现在还可以访问 Fusion 和 Fusion Manufacturing Extension。
从大型加工策略库中进行选择。
访问具有自动碰撞避让功能的强大 5 轴编程。
使用面向工业机器人、混合制造等的专业解决方案。
在 30 天试用期限内，通过拨打 400-842-4962 联系获得批准的 Autodesk 业务代表，订购 Fusion with PowerMill 固定期限使用许可。了解有关订购 Autodesk 软件的更多信息。
试用版的 Autodesk 软件使您有机会在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果在试用开始时没有要求您输入付款方式，它将自动到期。
如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口阻止程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的指南：Autodesk 产品下载问题疑难解答。
学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。 如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案获得免费的 Fusion with PowerMill 软件。