免费试用 Fusion with PowerMill 30 天 

下载 Fusion with PowerMill 免费试用版，探索高速加工和 5 轴 CNC 加工。

什么是 Fusion with PowerMill？ 

Autodesk Fusion with PowerMill® CAM 软件可为复杂的 3 轴和 5 轴制造提供专业 CNC 编程策略。现在还可以访问 Fusion 和 Fusion Manufacturing Extension。

  • 从大型加工策略库中进行选择。

  • 访问具有自动碰撞避让功能的强大 5 轴编程。

  • 使用面向工业机器人、混合制造等的专业解决方案。

了解 Fusion with PowerMill（视频：1 分 41 秒）（英文）

下载面向学生的 Fusion with PowerMill

常见问题解答 (FAQ)

如何将 Fusion with PowerMill 免费试用版转换成付费固定期限使用许可？

在 30 天试用期限内，通过拨打 400-842-4962 联系获得批准的 Autodesk 业务代表，订购 Fusion with PowerMill 固定期限使用许可。了解有关订购 Autodesk 软件的更多信息。

如何下载 Fusion with PowerMill？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。个人应登录其 Autodesk Account 或教育站点。找到您的产品，然后单击“查看下载”。选择版本、平台和语言，然后选择下载方法。有关详细信息，请访问支持页面

Fusion with PowerMill 免费试用版的有效期是多久？

试用版的 Autodesk 软件使您有机会在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果在试用开始时没有要求您输入付款方式，它将自动到期。

如何延长 Fusion with PowerMill 免费试用版？

试用版到期后无法延长试用期。对于短期需求，您可以关闭自动续展或购买 Flex 代币以获取灵活的即付即用许可方案。

如何解决 Fusion with PowerMill 的下载问题？

如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口阻止程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的指南：Autodesk 产品下载问题疑难解答

在哪里可以下载面向学生的免费 Fusion with PowerMill 软件？

学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。 如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案获得免费的 Fusion with PowerMill 软件。

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支持与学习

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