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Autodesk 分别提供面向个人和管理员的下载与安装说明。您可用的下载内容将显示在 Autodesk Account 或教育站点中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk Knowledge Network。
Moldflow® 仿真软件可以提供注塑成型见解，以提高成品零件的质量。其高级工具和简明的用户界面有助于解决制造难题，例如零件翘曲、冷却管道效率以及周期时间缩短。
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试用版的 Autodesk 软件使您有机会在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果在试用开始时没有要求您输入付款方式，它将自动到期。
试用版到期后无法延长试用期。对于短期需求，购买灵活即付即用计划的 Flex 代币。
Moldflow Insight 可以在 Microsoft® Windows® 和 Linux® 上运行。Moldflow Synergy 可以在 Microsoft® Windows® 上运行。Moldflow Adviser 可以在 Microsoft® Windows® 上运行。
有关详细信息，请参见 Moldflow 系统要求
如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口阻止程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的手册了解如何解决 Autodesk 产品下载问题。
学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案访问免费 Moldflow 软件。
启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或访问 Moldflow Adviser 产品中心。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。