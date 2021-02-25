30 天免费试用 Moldflow Adviser

仿真注塑和压缩成型塑料零件，更大程度地减少零件缺陷和成型难题。

什么是 Moldflow？

Moldflow® 仿真软件可以提供注塑成型见解，以提高成品零件的质量。其高级工具和简明的用户界面有助于解决制造难题，例如零件翘曲、冷却管道效率以及周期时间缩短。

Moldflow 概述（视频：2 分 22 秒）（英文）

下载面向学生的 Moldflow Adviser

常见问题解答 (FAQ)

如何下载 Moldflow Adviser？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。您可用的下载内容将显示在 Autodesk Account 或教育站点中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk Knowledge Network

Moldflow Adviser 免费试用版有多长时间？

试用版的 Autodesk 软件使您有机会在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果在试用开始时没有要求您输入付款方式，它将自动到期。

如何延长 Moldflow Adviser 免费试用版？

试用版到期后无法延长试用期。对于短期需求，购买灵活即付即用计划的 Flex 代币。

Moldflow 可以在哪些操作系统上运行？

Moldflow Insight 可以在 Microsoft® Windows® 和 Linux® 上运行。Moldflow Synergy 可以在 Microsoft® Windows® 上运行。Moldflow Adviser 可以在 Microsoft® Windows® 上运行。

 

有关详细信息，请参见 Moldflow 系统要求

如何解决 Moldflow 下载问题？

如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口阻止程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的手册了解如何解决 Autodesk 产品下载问题

在哪里可以下载面向学生的免费 Moldflow 软件？

学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案访问免费 Moldflow 软件。

如何将 Moldflow Adviser 免费试用版转换成付费固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或访问 Moldflow Adviser 产品中心。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。

Moldflow Insight 是否有免费试用版？

Moldflow Insight 不提供可下载的试用版。要了解更多产品信息或要安排演示，请联系我们

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