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BIM 正在加速数字化转型，这要归功于它的兴起和新兴技术的广泛采用。
2024年5月19日
建筑信息模型 (BIM) 在工程建设 (AEC) 行业的采用率呈上升趋势。
据 Dodge Data & Analytics 对全球七个主要地区的 BIM 用户进行调查的一份新报告显示，超过一半的人在 2016 年或之后开始使用 BIM，其中大多数人是从 2018 年开始使用的。
Missy Roback 是一位作家、音乐家和狂热模特。 可以在 www.missyroback.com 找到她的书面和音乐作品
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