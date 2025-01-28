防止灭亡：为什么 BIM 在 2020 年及未来至关重要

了解全球范围内 BIM 采用率、规定和政策的增长情况以及为什么在 2020 年 BIM 会在建筑领域发挥举足轻重的作用。

Kylee Swenson

2020年7月20日

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BIM 2020 infographic

还有 30 年的时间。根据联合国的报告，到 2050 年，地球上人口将达到 97 亿，其中三分之二居住在城市。为了满足这些人口所需，到 2050 年，建筑行业平均每天需要建设 13,000 栋大楼，每年需要修建 700,000 英里公路并架设将近 90,000 座桥梁。

如果没有BIM（建筑信息模型） 和工业化建筑施工（预制）等技术，建筑行业要满足这些需求的可能性微乎其微，尤其它还面临着生产率低下以及日益严峻的劳动力短缺等问题。

但是，为交付更好的建筑和基础设施项目而展开的竞争，引导着世界各地的建筑、工程和建造公司采用 BIM技术。而在新兴市场，在从二维到三维建模的转换速度往往较慢，各国政府正寻找并参考已有的最佳实践（如英国的 BIM 规定）以迎头赶上

在下面的信息图中，您将了解到， BIM（包括其采用率、效益、生产率提升和成本节省）以及全世界推行的 BIM 规定/政策方案。那些选择和使用 BIM 的公司可以克服工程建设行业的灭亡（或者至少是破坏）的威胁，同时帮助人类在未来几代能够繁荣发展。

Kylee Swenson

About Kylee Swenson

Kylee Swenson是一位作家、音乐人、设计爱好者，并是欧特克的内容开发及自有媒体总监。

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