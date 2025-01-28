Yasui Architects 使用可视化建筑数据帮助客户优化运营

在建筑的生命周期价格标记中，运营和维护阶段的成本大约是施工阶段的四倍。但是，如果建筑的数据可以轻松进行分析，然后进行信息化和可视化，建筑客户和业主就拥有了能够更好地管理成本的工具。

Yasui Architects and Engineers 将于 2024 年庆祝其成立 100 周年，他们在 2007 年引入了建筑信息模型 (BIM)，其明确的愿景就是为信息和沟通奠定基础，从而让客户和当地社区受益。该公司使用 BIM 作为工具来提高设计质量和业务运营，并生成有关建筑的质量信息。它将此类优势的扩展视为设计公司的社会使命之一。

Yasui Architects and Engineers 的 ICT/数据管理董事会成员兼总经理 Kazuyuki Shigeto 表示：“在设计和施工阶段使用 BIM 具有明显的优势，对于同时创建工程图并执行可视化和仿真的设计师来说，BIM 已成为不可或缺的工具。但是，对于客户和建筑业主，我们需要将其与他们的优势关联起来。我们正在努力将 BIM 从设计、监督和施工扩展到整个建筑生命周期。”

Shigeto 提供了五个接触点，用于在建筑运营和维护中利用 BIM：

将运营和维护阶段考虑在内的设计和施工规划。 制定 BIM 准则和 BIM 执行计划 标准化和共享建筑构件以进行设施管理 施工完成后，将 BIM 用作建筑数据库 在 BIM 模型的整个生命周期中管理 BIM 模型

2018 年，Yasui Architects and Engineers 发布了 BuildCAN，该平台是一个在整个建筑生命周期中进行管理的平台。BuildCAN 可视化 BIM 模型上的物联网 (IoT) 环境传感器信息，例如温度、湿度、照明和二氧化碳。此服务基于建筑信息管理系统，该系统最初由日本熊本大学的 Yasunobu Ohnishi Lab 开发，并荣获第 10 届日本设施管理大奖和技术奖。通过从实际建筑管理操作中获得知识，Yasui 可以对设计、施工、运营和维护阶段使用 BuildCAN。

“BIM、大数据、物联网、AI、XR 和区块链等技术对于各行各业的创新和数字化转型至关重要，并将在未来支持建筑和城市的数字化和信息化，”Shigeto 表示，“通过积累有关环境、地震和运行状况的传感器信息并将这些信息与 BIM 模型相互关联，数字孪生将成为现实。”