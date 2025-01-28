提升可持续发展技能有助于培养一支可引领未来发展的多元化员工队伍

为了支持楼宇自动化领域的多样性，Stacks+Joules专注于为该领域经常被忽视的群体提供帮助。Conway说：“从更广泛的意义上讲，我们的使命是让更多人有机会从事利用科技造福社会的职业。我们通过基于工作的学习以及将学员安置到高薪且有前途的实习岗位来实现这一目标。”

为了给项目招收学员，Stacks+Joules与亨利街定居协助组织建立了合作伙伴关系。该组织是一家致力于为纽约下东区居民和其他纽约人提供机会和社会服务的非营利组织。Conway说：“他们是一个了不起的组织，已经运作了长达125年的时间，目前正为五万各个年龄段的人提供着全方位的支持。”

正是在那里，Ahmed Elnabaway第一次听说了Stacks+Joules计划。“亨利街定居协助组织在很多方面都帮助了我。”Elnabaway说道，“我的第一份工作就是从他们那里开始的。他们还帮助我完善简历和提高面试技巧。”当他19岁时，该组织的协调员把他介绍给了Stacks+Joules。“我想，如果我没有报名参加Stacks+Joules的培训，我可能还不知道自己想要从事什么职业，”他接着说，“我很可能不会对工程学这么感兴趣。”

如今，Elnabaway在纽约的楼宇自动化行业工作，并以很快的速度得到晋升。他最初是一名服务技术员，现在已成为一名调试技术员。而且他也在技术学院注册，准备深造。他说：“我有几个职业目标。从长远来看，我想成为一名建筑师、机械工程师、电气工程师或软件工程师。”

Stacks+Joules与欧特克基金会合作，帮助学生接触数字孪生和先进技术，以获得更多的实践经验。Conway表示：“与欧特克基金会合作的这个项目与我们的DAB实验室计划相关，DAB实验室就是多元化与自动化建筑实验室。我们发现亨利街定居协助组织所拥有的一栋建筑物内的系统完全没有联网。整栋楼只有一个恒温器。其余的电器要么处于开启的状态，要么处于关闭的状态。”Stacks+Joules的学员将对建筑系统进行更新并创建数字孪生，以学习如何处理实时数据。

通过一届又一届的毕业班，Stacks+Joules源源不断地将Elnabaway这样的技术人才输送到楼宇自动化的人才队伍当中来。Elnabaway很高兴成为下一代劳动力队伍的一员，并十分珍惜未来的机遇。“太棒了！”他自豪地说，“我很高兴有机会在这里接受培训，我愿意学习更多的知识和技术。”