提升可持续发展技能有助于培养一支可引领未来发展的多元化员工队伍

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随着新兴技术创造出更好的工作方式并有望推动设计与制造行业走向更加可持续的时代，有一个根本性的问题正在困扰着企业：劳动力的短缺问题。没有人，企业就无法进步。然而，有一些不为人知的组织正在努力为企业培养新一代的工人。这些组织致力于培养更加多样化的劳动力，并确保建筑、制造和楼宇自动化等行业跟上时代的发展。
1882年9月4日是建筑行业的一个转折点，这一天，电力照明在纽约市的第一批建筑中开始使用。如今，建筑的施工与管理占世界能源消耗的30％，以及温室气体排放量的27%。未来40年，全球预计每月新增建筑面积将达到2300亿平方米。
但随着技术和物联网（IoT）的兴起，建筑系统，如暖通空调、照明、电梯、安全、防护和能源控制等，现在可以集成和自动化，使得建筑物只使用其所需的资源。经过培训并能操作智能建筑的工人可以帮助提高效率、消除浪费并减少建筑物的碳足迹。然而，目前的大部分劳动力正在退休，而新一代的劳动者尚未具备迎接这个自动化时代的能力。
Stacks+Joules是一家总部位于纽约的非营利组织，由Mike Conway与技术专家Jon Spooner共同创立，致力于为楼宇自动化行业培养下一代技术工人。该组织的联合创始人兼教育家Conway告诉我们，“技术在发展，时代在变迁，原来用钥匙进行的手工管理现在已通过电脑键盘实现了自动化。我们正在与这些运营团队进行讨论，‘有哪些新技能和新任务是你们难以找到合适的人来完成的？’这就是我们的切入点。”
Stacks+Joules设计了一个为期14周的课程，帮助学员培养数字优先的思维模式，并培训他们在现代运营中起步所需的基础知识。学员将获得行业认可的建筑优化和可持续性方面的认证、指导和专家指导。学员要做的第一个项目是编写一段根据他们选择的歌曲进行灯光秀的编码，然后是暖通空调的基础知识，最后是系统集成。Conway说：“学员使用软件来构建系统的模拟，然后将这些模拟直接连接并形成数字化控制的基础。学员可以将所有这些系统整合在一起，然后开始用它来优化智能建筑的性能。”
为了支持楼宇自动化领域的多样性，Stacks+Joules专注于为该领域经常被忽视的群体提供帮助。Conway说：“从更广泛的意义上讲，我们的使命是让更多人有机会从事利用科技造福社会的职业。我们通过基于工作的学习以及将学员安置到高薪且有前途的实习岗位来实现这一目标。”
为了给项目招收学员，Stacks+Joules与亨利街定居协助组织建立了合作伙伴关系。该组织是一家致力于为纽约下东区居民和其他纽约人提供机会和社会服务的非营利组织。Conway说：“他们是一个了不起的组织，已经运作了长达125年的时间，目前正为五万各个年龄段的人提供着全方位的支持。”
正是在那里，Ahmed Elnabaway第一次听说了Stacks+Joules计划。“亨利街定居协助组织在很多方面都帮助了我。”Elnabaway说道，“我的第一份工作就是从他们那里开始的。他们还帮助我完善简历和提高面试技巧。”当他19岁时，该组织的协调员把他介绍给了Stacks+Joules。“我想，如果我没有报名参加Stacks+Joules的培训，我可能还不知道自己想要从事什么职业，”他接着说，“我很可能不会对工程学这么感兴趣。”
如今，Elnabaway在纽约的楼宇自动化行业工作，并以很快的速度得到晋升。他最初是一名服务技术员，现在已成为一名调试技术员。而且他也在技术学院注册，准备深造。他说：“我有几个职业目标。从长远来看，我想成为一名建筑师、机械工程师、电气工程师或软件工程师。”
Stacks+Joules与欧特克基金会合作，帮助学生接触数字孪生和先进技术，以获得更多的实践经验。Conway表示：“与欧特克基金会合作的这个项目与我们的DAB实验室计划相关，DAB实验室就是多元化与自动化建筑实验室。我们发现亨利街定居协助组织所拥有的一栋建筑物内的系统完全没有联网。整栋楼只有一个恒温器。其余的电器要么处于开启的状态，要么处于关闭的状态。”Stacks+Joules的学员将对建筑系统进行更新并创建数字孪生，以学习如何处理实时数据。
通过一届又一届的毕业班，Stacks+Joules源源不断地将Elnabaway这样的技术人才输送到楼宇自动化的人才队伍当中来。Elnabaway很高兴成为下一代劳动力队伍的一员，并十分珍惜未来的机遇。“太棒了！”他自豪地说，“我很高兴有机会在这里接受培训，我愿意学习更多的知识和技术。”
未来几年，制造业预计将增加340万个职位，由于缺乏接受过先进制造技术培训的工人，这些岗位中将有200万个空缺。在美国东北部的罗德岛州，8.5%的就业岗位集中在制造业的1500家制造企业，而在这些企业中，许多又都是小公司，他们缺乏用来培训新员工的资源。
针对这种局面，Jane Addams Resource Corporation (JARC) Rhode Island（简·亚当斯资源公司（JARC）罗德岛，即JARC罗德岛）分会的现场主管Allori Fernandes说，“目前这个行业面临的问题是，人们在这份工作上已经干了40多年。当他们退休时，没有人准备接替他们的位置，而且有关部门也没有后续计划。”这个组织的创建也正是为了解决这一问题。继最初的JARC芝加哥项目之后，这个JARC罗德岛分会项目也在致力于为本地制造业打造多元化的人才渠道。
“JARC的使命不仅仅是为人们提供工作。”Fernandes说，“我们也是一个多元化和包容性的组织。”JARC的工作重点是为那些经常无法获得机会的人创造机会。“这些人正在寻找一种不一样的学习体验，一种通往职业生涯的快速职业培训计划。”她继续说道，“当我们说‘服务不足的社区’时，我们指的是那些由于种族和性别的原因而遭受系统性压迫的群体，即非白色人种和女性。我们有一位注册的学员，她是一位40多岁的单身母亲，正在寻求更换职业。我们还有一个刚刚高中毕业的18岁的年轻人，他不确定自己想要做什么，但他有很强的动手能力，所以就申请了JARC。”
JARC罗德岛提供免费的制造基础课程和20周的CNC课程。该组织提供儿童保育、房租、水电和交通方面的经济援助，以确保每个学生都有平等的机会参加该计划。学员在毕业时可获得美国国家金属加工技能研究所（NIMS）的认证，并获得高薪工作。这也要归功于JARC与Polaris MEP的合作，该机构是一个致力于发展罗德岛制造业的非营利性机构。
JARC在整个过程中都为学员提供帮助。JARC会在每一步都提供支持。Fernandes说：“JARC的不同之处在于，我们不仅能够提供工作培训，还能够为那些之前在生活技能方面缺乏经验的人提供关于财务手段、预算管理的帮助，并使他们在面试中有自信的表现。我们在提供这些的同时，也提供他们保住这些工作所需的技能。”
Fernandes说：“我们还在不断地学习，制造领域在增加女性员工、有色人种女性和有色人种人数方面还存在差距。我们如何才能消除‘女性不擅长数学’和‘女性不喜欢科学’的偏见？为什么到今天还有人说这些不合时宜的言语？其实，我们已看到了我们的工作带来的影响——我们的项目有11名学员，其中5名是女性，而且她们表现得非常出色。”
Claudia就是其中之一。“与JARC合作的机会对我来说意义重大。”她说道。Claudia在试图规划自己的职业道路时报名参加了JARC。“一般来说，我们会先阅读蓝图，然后根据蓝图编写程序，再然后以蜡为原料谨慎地使用机器。”她介绍说，“因此，在编写程序并实际运行程序后，你就可以获得使用机器的实践经验。”但JARC提供的不仅仅是设备知识——例如重点关注就业准备、个人理财、资金管理和公开演讲的Soft Skill Fridays （软技能星期五）网络学习和互动活动。
随着制造业的不断发展，JARC的课程也在不断发展。他们的培训教师正在学习Autodesk Fusion，以帮助学员为行业正在进行的数字化转型做好准备。Fernandes告诉我们，“我们希望将增材制造和机器人技术引入我们的课程。我希望看到我们的毕业生有自己的事业，在制造行业不断晋升，并且有一天成为一名主管。除此之外，我们也希望帮助制造业更具多样化和包容性。”
这包括像Claudia这样的学员，她是JARC罗德岛的第一批毕业生。她获得了NIMS的认证并在一家名叫Lavigne Manufacturing的公司找到了一份工作，该公司是一家致力于自动化、机器人技术和团队持续培训的公司。她说：“我很高兴能走上让我不断成长和学习的职业生涯。”
到2026年，美国芝加哥的建筑工作岗位预计将增长7%。但劳动力的需求与供给之间存在57%的缺口。在这样一个多元化的城市，建筑工人仍然以白人和男性为主。芝加哥的劳动年龄人口中有17%是黑人，但黑人工人仅占建筑工人的8%。尽管拉丁裔在建筑行业的代表性有所增长，但他们从事的工作大多薪水较低，而且职业发展的空间也比较小。但有一个组织的使命就是要改变这一局面。
革新工作坊是一家总部位于芝加哥的非营利组织，为未来的劳动力提供建筑工作培训、职业资源和生活技能方面的指导。革新工作坊的创始人兼执行董事Manny Rodriguez表示：“我们的整个使命是将来自缺乏社区服务的人们，准确地说是黑人、棕色人种和女性，引入建筑行业。我和我的许多家人有着非常相似的成长经历。人们都很关心我。我在上大学期间就断断续续地从事一些建筑工作。获得了学位之后，我就下定决定要帮助别人。”
Rodriguez受到启发，决定创建一个能够赋予他人权力的空间。他说：“我们知道正在影响我们全国各地以及芝加哥弱势社区的社会弊病，以及由贫困这一根本原因引发的暴力和其他所有问题。我认为，在资本主义社会中想打破这种局面的唯一方法就是提供真正的经济流动性和机会，而这正是建筑业所努力提供的。这些都是能够维持家庭生计的职业道路。”
革新工作坊于2018年10月启动，当时只有4名员工和10名学员。而如今，该组织每年在该市的两个不同地点要为200人提供服务。这一非营利组织有两个项目：一个是为期12周的学徒前培训计划，旨在让学员获得在木匠、电工或劳工等岗位上工作的实践技能；另一个是为期14周的Construction Professional Pathways Program（建筑专业路径计划），专注于项目管理和建筑行业的办公行政事务。
在实地项目中，学生可以学习从工具到数学再到建筑技能的所有相关技能。Rodriguez介绍说，“接受培训时，他们首先铺设出底层地板，然后在底层地板上架起墙壁，然后盖上屋顶并用护套覆盖，接下来我们进行电气工程，最后进行管道工程。”这一课程以三周的实际工作经验结束。他接着说，“我们会带他们去参与一个社区项目——也许商店里有我们需要建造的东西——我们付给他们每小时15美元的报酬。”
上边提到的建筑专业路径计划源自Power Up Academy（力量提升学院），由革新工作坊与当地电力服务公司ComEd合作进行试点。在这一专业路径计划中，学生开始钻研建筑技术。“我们为学员培训（欧特克）AutoCAD的基础知识，以及项目管理的基础知识，然后我们将他们安排在工程公司、总承包商、开发商和建筑公司的入门级职位上。我们与这些公司合作开发内部培训机制。这就像是办公行政事务的学徒培训，他们在这一领域中实习的同时也可以赚到钱。”
革新工作坊既是一个开发劳动力的组织，同时也是一个社区。该组织举办街区聚会，并向在校学生和校友提供创业和购房等教育研讨会。该计划的核心基础是传授成功所需的生活技能，包括财务脱盲、执行能力和就业能力。学员们要学习从沟通技巧到制定预算再到撰写简历的所有内容。
Rodriguez说，“我们很多学员可能从未有过一个正面的榜样：以传统方式每天起床去工作的人。”他告诉我们，他也会把这一领域的现实情况告诉学员。“我必须让他们对建筑行业的一些负面文化做好心理准备。我不会公开支持或将学员安置在有种族歧视或性别歧视的承包商那里，但他们在职业生涯中就不会在工地上遇到一些种族歧视和性别歧视的现象吗？绝对会。”
课程结束时，学生们会与雇主见面（其中一些是革新工作坊的毕业生），并寻求工作机会。就业教练会在他们踏入职场时为他们提供指导。“无论是否加入工会，也无论做水管工还是做电工，还是做木匠或其他工种——这一切都由你自己决定。”Rodriguez说，“我会把所有的信息告诉你。我会教你倾听别人发表一些有失偏颇的意见，以及如何从谈话中获取你需要的信息，以便做出最好的决定。这就是一切工作的意义所在：赋予他们方法，并为他们提供获得方法的工具。”
Daisy Benitez是一名曾在革新工作坊学习的学员，如今已进入建筑行业三年，她对该组织的支持和指导不胜感激。她满怀深情地说，“我从小就想成为一名建筑师，我对动手操作很感兴趣。经人介绍，我认识了革新工作坊，是它改变了我的人生。”
该组织帮助Benitez联系上了一位雇主，通过这个雇主，她参与了医院、学校、赌场的建设项目，现在正在参与Obama Presidential Library（奥巴马总统图书馆）的建设。Benitez最近买了她的第一套房子。她意识到她正在助力打破建筑工人的固有模式。
Benitez深有感触地说，“我在建筑领域见过很多女性，但是我刚开始工作那阵儿，我是团队中唯一的女性，这让我感到非常恐惧。他们会不会觉得他们能做的事情我做不到？我为投身于这一行业的女性深感自豪。我见过年纪较大的妇女在从事这一行业。她们在带领自己的团队。希望有一天，我也能管理一个团队。我喜欢革新工作坊。他们确实帮助并改变了人们的生活。”
革新工作坊正在通过一个个学生，为芝加哥打造一支更加多元化且高技能的劳动力队伍，并致力于改变有关劳动力公平的政策。通过正确的培训和技术，该组织正在重新定义什么是成功的建筑职业，特别是对于那些被排除在该行业之外的人群。但更重要的是，他们正在提升人们的生活品质。
随着生产、制造和建筑运营转向数字化时代，这些行业将需要新的劳动力，以适应时代的发展。Stacks+Joules、JARC罗德岛和革新工作坊正在创建终身学习中心，为未来的工人提供技能、机会和支持，使他们和他们未来所服务的行业从中受益。
Jen Ciraldo是一名媒体制作人和作家，专为杂志、电影、公司和博物馆创作内容。她的作品多以探讨各种影响民生的课题为主，例如在美国加利福尼亚州建造防火房屋，或是可改善工作场所文化的技术等等。
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