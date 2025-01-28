只有全世界都行动起来，才能实现净零碳的宏伟目标

循环经济是一种专注于持续使用和重复利用资源的零浪费理念，这种理念在建筑领域越来越受到重视。它的精髓不仅是回收利用，而是重视在设计和建筑背景下的升级再造。实施这种闭环循环意味着采取自上而下的方法，包括从单个材料的性能到建造建筑物目的在内的各个方面。

如何才能为循环经济设计并建造房屋？

为循环经济而设计意味着要考虑建筑物的整个生命周期甚至更远，真可谓是一种“从摇篮到摇篮”的方法。

Saracino举例说：“现在有一个普通的书架，也许是因为已经变形太厉害而无法修复，但组成书架的木板可以用于另一种使用相同宽度和长度的木制设备，而不是将其拆除。这就是智能设计可以通往循环经济的一个例子。”

同样的概念也可以应用于建筑领域。Saracino接着说：“如果您曾经去过一个房子的阁楼，而这个房子是从一个老工厂的厂房改造而成，这便是循环经济的很好例子。过去曾经用于工业制造的建筑现在变成了住房，而且有时只有少量的干预，原来的大红杉木梁仍旧和立柱一起支撑着房顶，地板也还是原来的地板。”

为了在建筑设计中充分利用循环经济的优势，端到端数字化至关重要，Nesler说道：“从平板电脑上的蜡笔草图发展到最终的BIM模型，您可以模拟一切；为了优化能源使用，您可以优化设计；您可以计算出使用的材料中含有多少碳。”

“然后，您将其下载到一个将数据与建筑物中的所有传感器和设备相关联的系统中，这样我们不仅可以对建筑物进行最佳控制，还可以使这座建筑物成为能源的_生产者_，而不是_消费者_，”他接着说，“它能够存储和管理能量，当然，也需要使用少量的能源（希望是干净能源）。顺便说一句，将来在混凝土墙和钢梁上会贴上小标签，当人们在50年后要拆除这座建筑的时候，这些标签会告诉人们这座建筑里都有什么东西。”

将建筑物设计为物料库

当今的建筑流程在处理材料的方法上有些低效；建筑结构专为有限的应用而设计。如果我们换一种思路，把建筑物视为储存有价值的材料和组件的临时地点，那结果会是怎样？这就是将建筑物设计为物料库的理念。

“一座建筑物就是由这样密密麻麻的物料组成，”Saracino说道，“地板上有木头；这边有一些混凝土板，那边有一些铜管。这些都是存放在物料库的材料。现在，我们可以将一座建筑组装在一起，这样当它在生命周期结束时，我们就可以知道这座物料库里都装有什么东西。而且这样的建筑物很容易拆解，根本不再需要抡起大锤把整个房子砸倒了。”

在将建筑物设计为物料库的过程中，数字化正在发挥着日益重要的作用。“现在，如果我们拆除了一堵墙，根本不知道里面有什么东西，”Nesler说，“而BIM模型则必须包括所有的用料，并促进对这些材料的重复使用和再制造。”