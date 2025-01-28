迪卡侬利用人工智能重塑产品设计

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那年是1976年的夏天，就在法国西北部里尔（Lille）市郊昂格洛（Englos）这个市镇里的一个停车场里，迪卡侬诞生了。迪卡侬的冒险始于七个朋友——运动爱好者和天生创业者——许下的誓言，旨在以无与伦比的价格，为从初学者到爱好者的所有运动员提供全套装备。最初，迪卡侬为10种不同的体育项目提供装备，其愿景是让尽可能多的人享受运动带来的乐趣和幸福。
时间快进10年，迪卡侬在历经自行车经销商的交付问题后重整经营模式，决定设计并销售自有品牌的体育用品。如今，迪卡侬在57个国家和地区销售近90种体育项目的装备，并以性能、价格和尊重环境作为推动企业发展的三大支柱。
迪卡侬向来惯于自我重塑，会随着新兴技术的发展和习俗的不断变化而演变，因此其设计流程也不断地在改进之中。
2016年，迪卡侬承诺在10年内将每件售出产品的碳排放量减少40%（见PDF第22页），目标是仅在设计阶段就削减20%。在不断创新和气候行动的鼓舞下，迪卡侬的设计团队现已转向采用 来改进从构思到生产的整个过程。
转向衍生式设计的这项改革工作交由迪卡侬的法国数字设计技能负责人Cyrille Ancely，以及数字链总监Adrien Lagneau二人负责。这需要的是深层次的变革，不仅牵涉该品牌的设计流程，还涉及其价值链。
Ancely说：“我们要改的不只是材料，设计方式也要改变。要想实现所有产品的碳足迹比起前代型号削减10%这一目标，我们公司需要让所有的流程都回到原点，重新整顿一下。”
借助新技术，各团队希望可以从产品设计一开始就将 融入其中。如此一来，每一个产品的影响力可以在生产之前而不是之后进行衡量。此外，这也能缩短产品开发周期并优化性能。“生态设计是最重要的大方向，因为这将帮助设计师提高效率，从而改变他们的工作方式，”Ancely说道。
数字化转型的第一步是提高员工的意识。由于每个团队的技术成熟度不一，进展节奏也跟着不一，所以在这一步就花了整整一年的时间。
各团队决定采用计算设计作为探索工具，以助优化整个过程。迪卡侬希望在设计阶段就观察衍生式设计的应用，进而缩小其每年生产的数千种产品的碳足迹。
Ancely和Lagneau二人找到了欧特克公司的法国应用工程师Bertrand Masure和制造业市场专家Sylvain Legrand来协助指导公司内部的数字化培训。他们亲临迪卡侬各地办公室，向各团队介绍衍生式设计。
对于迪卡侬而言，与欧特克的合作有助于提高该公司对欧特克软件工具及其对未来预测的理解。
迪卡侬的高级设计项目负责人Charles Cambianica说：“一开始，由于我们对这个概念知之甚少，所以我们这方面的工作重点更多是技术性的。”各团队都很好奇，想了解欧特克可以如何教导他们在瞬息万变的世界中工作，以及如何在这种情况下思考他们的职业。“欧特克涉足的行业非常广泛，他们基于此的观点帮助我们产生了新的想法，”Cambianica补充道。
在转向衍生式设计后的第一个项目中，迪卡侬的设计团队选择了一款竞赛自行车进行试验。这是一个适当的选择，毕竟自行车是迪卡侬历史悠久的产品，但经过了200年的创新发展后，现已在技术上没多少提升空间了。
Cambianica说：“碳纤维自行车在生态发展上已进入了死胡同，”他进一步解释道：“尽管碳纤维材料非常轻盈，但这种材料并不适合用于定制设计，而且其在废物管理和回收方面的寿命终期处置问题远未得到解决。这是影响其生态足迹的最大因素。更何况，全球只有一个地方能制造碳纤维产品，从这一点就增加了碳纤维对环境的影响。”
该项目旨在使用欧特克Fusion 360来创造一种既符合迪卡侬的美观标准，又与碳纤维版同样轻盈的金属自行车车架。Cambianica说：“这个项目完全是关乎迪卡侬的产品形象。我们不只是单纯用衍生式设计来绘制一辆竞赛自行车，而是将产品视为一个整体并定义其形象。”他又指出，他们的目标是证明有些事情是可以用不同的方式完成的。
首先，该团队专注于自行车的两个部位：前叉、车架。然而，他们遇到了一些障碍，尤其是在从动态方法转向静态设计时。软件以二维模式运行，但自行车的设计和模拟是动态的，如此一来便难以准确地摸清工作流程。为补偿模式间的切换，该团队必须更改参数并添加数据。
所幸的是，等到对固定前轮的前叉进行第一批测试后，任何对该技术的疑虑就消失了。衍生式设计过程不仅有助于达到重量和美观要求，还大大地减少了材料消耗。此外，所用的全部材料都是可回收的。
在距离2020年12月期限的几个月前，该团队尚未完成工作，但已确信这种方法是值得践行的。他们确定愿意继续试验下去。
Cambianica说：“我们知道，我们只是初步接触一种可以真正改变迪卡侬流程的新设计方法。采用这种方法进行创作，我们的设计方式将会真正地得到改变。我们相信，一切还有待改进。我们需要掌握好这项技术，才能充分地理解、领会它，并将其融入到流程中。从生态的角度来看，唯有通过设计才能产生影响，所以这是个可解决生态问题的好机会。”
衍生式设计改变了设计方法，促使设计师去重新构想他们的职业，或是与职业一起发展。Ancely说：“机器不像人类那样容易受固有模式的限制，它们的障碍比较少，可以提出更多原创的形状。它们协助设计师做了重点工作，让设计师可以有时间去进行深入的分析，然后探索如何增强用户与产品之间的情感关系。”
设计不仅仅是画草图，不仅仅要美观。Cambianica说，设计师的作用是在用户和产品之间建立对话。这意味着未来，设计职业的基本素质似乎是同理心，也就是与别人感同身受的能力。
与此同时，Ancely解释说，设计师必须与技术保持联系。他说：“要想通过自己创造的产品讲故事，就要将直觉、观察与技术结合起来。工具可以让你节省大量时间，以便专注于工作的人性化方面，即了解用户需求和激发情感。”
未来，设计师必须与人们日常关注的方方面面联系起来，而且要能够在一系列简单和复杂的技术之间切换。衍生式设计不仅大大地拓宽了方案可能性的范围，还让设计概念的技术可行性可以在探索阶段得到确认。这是因为，所有的技术特性早已事先输入到系统中。
设计师可以因此专注于产品的价值和最终用途，而不是其技术特性。Cambianica说：“在我看来，衍生式设计技术对于设计师而言，就像科学家的显微镜一样。它让设计师可以从不同的角度去看待自己的创作。”
他又说：“衍生式设计还提供了丰富的机会，使实施新的想法成为可能。尽管增量式设计过程还是必不可少的，但衍生式设计最有益的能力缩短了这个过程，让设计师可以专注于实际问题。结果是什么呢？就是能够基于坚定的信念而不是凭着直觉前进。”
Masure和欧特克都持有相同的观点。Masure说：“技术开启了设计大门，将设计师带入这个充满可能性的新世界，让他们可以以几乎无限的方式去探索设计方案。因此，设计师可以专注于解决问题。借助人机界面，设计师可以选择最佳解决方案进入下一阶段。”
Laure早期在以色列当记者时接触到了当地的创业生态系统，并很快地对此热衷不已。语言工作者出身，且天生热爱创新和优化的她，后来转当传播顾问，面向的客户群主要是教育、技术向善、金融和保健领域的技术初创公司和企业。她曾在加拿大和香港学习比较文学与社会科学，持有以色列特拉维夫大学的政治学与传播学文学硕士学位。
高管洞察
产品设计与制造业