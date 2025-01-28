迪卡侬利用人工智能重塑产品设计

迪卡侬向来惯于自我重塑，会随着新兴技术的发展和习俗的不断变化而演变，因此其设计流程也不断地在改进之中。

2016年，迪卡侬承诺在10年内将每件售出产品的碳排放量减少40%（见PDF第22页），目标是仅在设计阶段就削减20%。在不断创新和气候行动的鼓舞下，迪卡侬的设计团队现已转向采用 来改进从构思到生产的整个过程。

转向衍生式设计的这项改革工作交由迪卡侬的法国数字设计技能负责人Cyrille Ancely，以及数字链总监Adrien Lagneau二人负责。这需要的是深层次的变革，不仅牵涉该品牌的设计流程，还涉及其价值链。

Ancely说：“我们要改的不只是材料，设计方式也要改变。要想实现所有产品的碳足迹比起前代型号削减10%这一目标，我们公司需要让所有的流程都回到原点，重新整顿一下。”

借助新技术，各团队希望可以从产品设计一开始就将 融入其中。如此一来，每一个产品的影响力可以在生产之前而不是之后进行衡量。此外，这也能缩短产品开发周期并优化性能。“生态设计是最重要的大方向，因为这将帮助设计师提高效率，从而改变他们的工作方式，”Ancely说道。