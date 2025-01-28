碳纤维可以成为建筑材料界的超级英雄吗？

碳纤维是未来建筑中最有前途的复合材料之一。它是一种聚合物，由以形成结晶的方式结合在一起的长而细的碳原子丝组成，每根碳原子丝比人的头发丝更细，它比钢材轻，但强度是钢材的五倍，坚硬度是钢材的两倍，因此尤其受制造商欢迎。制造商将碳原子丝绞合在一起，就像可以编织成织物或塑造成永久形状的纱线一样。这项工艺适用于各种事物，从自行车车架、钓鱼杆、飞机机翼到赛车车身、高尔夫球杆和帆船桅杆等等。

建筑师Simon Kim是马萨诸塞州剑桥市一家建筑和设计公司Ibañez Kim的负责人，最近常驻BUILD Space，他表示：“碳纤维和其它复合材料的性能较高，这意味着它们重量非常轻，却可承受巨大的负荷。”

由于碳纤维具有如此独特的特性，因此Kim和其他人认为它是理想的建筑材料。Kim表示：“复合材料为快速制造和定制提供了极具吸引力的机会”，他还补充道，用碳纤维建造一栋小型房屋的围墙仅需几周时间，而使用传统材料则需几个月。“复合材料结构可以迅速建立起来，并且不需要太多专业化劳动力和工作流程——例如从总承包商和分包商到材料供应。因此我们可以实现更快的速度，更短的交付链，同时减少材料数量，使价格更便宜。”

由于碳纤维柔韧性好、重量较轻，因此运输也比较容易。“可以将各种模块放在一起运输到别的地方，然后根据需要连接在一起，生产出更大的组件，”他说：“这使得复合材料结构比传统建筑更加灵活，假设我们认为永久性并不总是好事的话。”