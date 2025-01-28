空客公司不断创新仿生设计，打造可持续飞行的未来

如果先试了金属增材制造，没有成功，可再试试铸造。空客最近采用衍生式设计技术优化A320机型隔板后，总结出了这条经验。

bionic design airbus a320

Ken Micallef

2020年6月22日

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当Redshift在2015年首次发表这篇文章时，空客公司正着手重新设计A320的部件，并建立了一支更可持续发展的机队，以致力于到2050年将温室气体排放量减半。空客公司认为，支持乘务员座椅的机舱隔板是可以进行重新构想的一个成熟部分。

得益于衍生式设计技术， 空客公司最 初研发 用金属 增材 制造 方式生产的隔板比以前 轻了 45% 但遗憾的是 ，由于金属 增材制造 实现 适当的 经济 效益 这种 仿生 隔板未能 投入生产。 然而，衍生式设计 技术 在不断 进步， 传统制造工艺 的基础上不断推陈出新

这些进步 空客公司 仿生 隔板研发取得了 新进展。同样 还是采用衍生式设计 ，空客公司最 新研发 隔板 首先以塑料 进行 3D 打印 ，制 成模具，然后 用符合航空制造要求 的金属合金 进行 铸造 。这样 造出的 隔板与 之前设计的那种隔板 一样轻巧， 同样可 减轻 飞机 重量 、提高 燃油效率。

现在 这种衍生式设计的新款隔板 适于 铸造，既 实惠 又高效 ，其 重量和强 度与第一款仿生隔板相当，而生产成本则比它降低许多，因而 为空客公司 可持续 发展做出了贡献 请阅读以 下原文章，了解空客公司创新之旅的背景故事。—— Redshift 总编 Erin Hanson

bionic design Airbus partition motion
空客公司供图。

想象一下，你正坐着飞机出去度假。在飞机上你可能会看到，机翼有时会改变形状，以避免突发性颠簸。或者，飞机在飞行中被击中，你会亲眼看到被击穿的破洞自动修复！或者，机身会变得透明，让你可以四处极目眺望。

这是空客公司在2011年推出的概念机舱的愿景。虽然好像是官样文章，但是，没错，这种未来的愿景现在开始_崭露头角_了。

最近，空客公司与总部位于纽约的建筑公司The Living合作，采用衍生式设计软件和3D打印技术制造一种叫做“仿生隔板”的东西。这是机舱里隔开机组人员和乘客的一道“墙”，很薄，但至关重要，其中包括收纳医疗担架的空间，还装有起飞和降落时机组人员用的折叠座椅。

bionic design partition location on Airbus
空客A320上的仿生隔板位置。空客公司供图。

这种仿生设计的隔板重约30公斤，比传统隔板轻45%，所以能大大地节省燃油、降低碳足迹。但最出人意料的是，它的设计理念源于一种单细胞生物：粘液菌。

空客公司的创新经理Bastian Schaefer说：“粘液菌是一种很有趣的生物。想象一下，它正在树林里四处爬行寻找食物。为了做到这一点它向不同的方向扩散，所过之处留下粘液，在它身体和周围的食物来源之间建立了冗余的网络图。我们借鉴这种行为来设计隔板内的结构连接，采用一种算法，将隔板的所有连接点连接到飞机主体结构上，还在隔板内把乘务员座椅连接在隔板上。这对我们在隔板内建立复杂的结构网络很有帮助。

bionic design partition breakout
空客公司供图。

为了生成Schaefer说的这种算法，The Living公司创建了衍生式设计软件。研发团队按照轻量化和性能两方面的目标，在其工具中输入限制条件，以生成原始设计。在轻量化方面，原定目标是减少30%，但通过仿生设计最终达到了45%。

Schaefer说：“衍生式设计基本上就是要定义你的目标。如果目标是减轻重量，软件会通过算法帮你实现。此外也可实现其他目标，如结构的性能。设计仿生隔板时，我们设定了一个目标：在16g碰撞测试中隔板的偏转不超过200毫米。”

按这些初始限制条件，设计软件生成了超过1万种的设计方案。然后，空客公司依靠大数据分析来缩小范围，选出其中的佼佼者，最后选出性能最佳的一个设计，以付诸生产。Schaefer说：“我们采用一种可视化的图形，其中有重量和偏转两个限制条件。设计出的所有方案都以图形中的点来表示。因此，我们很容易从中选出几个设计方案，然后进行更详细的分析和考虑。”

选定要付诸生产的设计方案后，空客公司使用了三种不同的增材制造系统来完成生产：波森概念激光M2（Bosom Concept Laser M2）、EOS M290和EOS M400（用于非常大型的零件）。Schaefer说：“我们将整个隔板分解为多个子部件，将它们分布到打印机内的可用空间。然后决定用哪个打印机生产小零件，哪个打印机生产较大的零件，并同时开始打印。我们共打印了至少七个批次，才完成整个隔板的制造。”

bionic partition side by side
最初的仿生隔板（左图）与更新后的隔板（右图）设计效果图。空客公司供图。

“隔板有116个部件，每个部件都有必须进行加工的连接器，所以始终有一个问题：所有这些部件能顺利地组合成隔板吗？”Schaefer接着说，“最后，所有部件都组合起来了。我们举起隔板，感觉它出奇地轻盈，而且异常坚固。这让我坚信，衍生式设计技术将会非常成功，前途无量。”

Schaefer还指出，减轻这么多重量在过去是不可能实现的。他说：“现在我们能够做到，完全是因为将衍生式设计和3D打印结合起来了。”

在大多数情况下，目前的工业增材制造机器只能打印小型飞机部件。如果有更大的打印机，则意味着可以生产更大的飞机部件。最终，空客公司将致力于用3D打印生产驾驶舱，它有隔板的两倍那么大，必须从内部完全密封，并且达到防弹的安全标准。除了借鉴粘液菌，空客公司可能还需要从其他植物身上获得仿生设计的灵感，以设计出新型座椅头靠或者其他部件，谁知道呢？通过基于人类特性的算法，设计出超强的垂直稳定翼或喷气发动机部件，也许终将能成为现实。空客公司希望，在衍生式设计的帮助下，将来能够以3D打印方式制造整架飞机。

Schaefer说：“对于航空业的未来，空客的一大愿景无疑是可持续性。不仅对产品本身，而且对产品的运营和制造方式上，我们都关注其整个生命周期。所以我们在飞机设计上独辟蹊径——走仿生路线。仿生设计的这种隔板就来源于此。不过我们的最终目标是，产品在生命周期结束时要可以回收。所以我们关注产品的整个生命周期……将来，也许在2020年或22世纪，报废的飞机可能可以做成食品，并让人吃掉！”

Ken Micallef

About Ken Micallef

Ken Micallef，纽约作家、摄影师。

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