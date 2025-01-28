快速的适应能力和批判性思维是未来建筑师的必备素质

在建筑师的技能中，最为关键的是对新软件和新工具的牢固掌握。然而，耶鲁大学建筑学院副院长兼兼职教授Phil Bernstein警告我们，不要过分强调特定的技术技能。“在耶鲁大学，我们培训技能是为了更好地让学生具备像建筑师那样的思维能力，”他说，“但我们知道，我们教的许多技能在一段时间以后就会失去它的效能。”

这种情况其实并不稀罕，1993年BDP的首席信息官Alistair Kell从建筑学院毕业时，他所在的班级是最后一个不需要制作CAD图纸也可毕业的班级。可他毕业后不得不学习如何使用AutoCAD，因为这是当时找工作的先决条件。

Kell说，当今时代，进入就业市场的人员需要有与建筑业互补的全新技能，例如，要会使用计算设计、脚本和代码，而且还能理解数据和数据结构。但技术的进步已经使建筑师能够更轻松地处理数据，而无需编码。Bernstein得意地说：“如果我现在想要一个Python脚本，我就让人工智能来编写。”

此外，许多年轻的设计师可以轻松地利用新工具来完成他们正在从事的项目。ZGF Architects负责人Amy Perenchio表示：“目前，大多数从建筑学院毕业的学生都是数字化能手，所以，他们从一个技术平台转换到下一个技术平台易如反掌。”

建筑教育的一个持续性需求将是培养新建筑师的更高层次的思维。“建筑是一个解决问题的行业，而技术则是帮助解决问题的工具，”Perenchio说，“但从设计意义上来说，批判性思维确实是所需的基本技能。”

无独有偶，Bernstein也有类似的想法：“我们真正想做的事情实际上是培养出有思想、重视建筑环境的下一代建筑师——建筑环境的重要性究竟在哪里？怎样把它创造出来？”

对于Kell来说，创造力仍然是建筑师的一个关键组成部分，他希望这个职业永远不会失去这一宝贵的财富。“建筑师应把技术作为一种创造性工具，”他说，“就像他们希望表达观点和开发创造性解决方案时，把铅笔或描图纸拿来作为重要的工具那样。”