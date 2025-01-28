快速的适应能力和批判性思维是未来建筑师的必备素质

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世界在变，各行各业也在变。建筑、工程、施工和运营行业（AECO）面临着供应链问题、成本上升、劳动力短缺以及现代社会对建筑和基础设施的高度需求，建筑行业正在不断发展，以应对这些挑战。
但这些变化又表现为什么呢？一方面是飞速发展的科学技术，包括机器学习和人工智能（AI）；另一方面是建筑师所肩负的重任——解决其项目对气候和社区带来的影响，以及如何建造充分利用空间和资源的结构。对技术的通晓和高水平解决问题的能力将成为建筑师未来大展宏图的必备素质。
在建筑师的技能中，最为关键的是对新软件和新工具的牢固掌握。然而，耶鲁大学建筑学院副院长兼兼职教授Phil Bernstein警告我们，不要过分强调特定的技术技能。“在耶鲁大学，我们培训技能是为了更好地让学生具备像建筑师那样的思维能力，”他说，“但我们知道，我们教的许多技能在一段时间以后就会失去它的效能。”
这种情况其实并不稀罕，1993年BDP的首席信息官Alistair Kell从建筑学院毕业时，他所在的班级是最后一个不需要制作CAD图纸也可毕业的班级。可他毕业后不得不学习如何使用AutoCAD，因为这是当时找工作的先决条件。
Kell说，当今时代，进入就业市场的人员需要有与建筑业互补的全新技能，例如，要会使用计算设计、脚本和代码，而且还能理解数据和数据结构。但技术的进步已经使建筑师能够更轻松地处理数据，而无需编码。Bernstein得意地说：“如果我现在想要一个Python脚本，我就让人工智能来编写。”
此外，许多年轻的设计师可以轻松地利用新工具来完成他们正在从事的项目。ZGF Architects负责人Amy Perenchio表示：“目前，大多数从建筑学院毕业的学生都是数字化能手，所以，他们从一个技术平台转换到下一个技术平台易如反掌。”
建筑教育的一个持续性需求将是培养新建筑师的更高层次的思维。“建筑是一个解决问题的行业，而技术则是帮助解决问题的工具，”Perenchio说，“但从设计意义上来说，批判性思维确实是所需的基本技能。”
无独有偶，Bernstein也有类似的想法：“我们真正想做的事情实际上是培养出有思想、重视建筑环境的下一代建筑师——建筑环境的重要性究竟在哪里？怎样把它创造出来？”
对于Kell来说，创造力仍然是建筑师的一个关键组成部分，他希望这个职业永远不会失去这一宝贵的财富。“建筑师应把技术作为一种创造性工具，”他说，“就像他们希望表达观点和开发创造性解决方案时，把铅笔或描图纸拿来作为重要的工具那样。”
机器学习和人工智能是一组新工具，将对行业产生巨大影响，但Perenchio表示，对于怎样才能最好地将这些工具运用到实践中这个重大课题，该行业目前仍处在探索阶段。
德鲁里大学副教授David Beach认为人工智能作为一种技术工具将“非常有用”，可用来做检查和平衡工作，并能减少与建模或冗余任务相关的工作量（Kell把这些工作称之为“苦差和重复性任务”）。
Beach表示，更具影响力的将是人工智在设计创作中的作用。过去，一个团队需要几个月的时间才能生成三四十种不同的设计选项，“而现在我们只需几分钟或几个小时就能生成同样类型的迭代设计理念。”他自豪地说。
然而，为了有效地将人工智能作为设计的工具，他认为需要“对先例、分析和概念思维有深刻的理解”。
Kell觉得“这不仅仅是个软件的问题，软件只是个基础，真正重要的还是建筑艺术。”他把这种艺术看作是“围绕物体的形状、我们所处的地点和我们对材料的选择”的敏感性。”
“我们绝不能丢掉维特鲁威的建筑三原则。”他向我们介绍了罗马建筑师维特鲁威提出的一个优秀的建筑必备的三个要素：坚固、实用、美观。“我们不能让技术左右我们的行动，最终偏离了原则。建筑师的角色不止一个，但最为重要的是丰富人们的生活。”
当今建筑业的基本角色之一是解决由人类自己造成的气候变化的难题。Bernstein表示，在过去20年中，从“建造美丽的物体到在环境中建造”，建筑教学的这一理念发生了明显的变化。
他说，设计现在涉及到所设计的对象与它所影响的更大体系之间的关系，这个更大的系统不仅包括设计对象所在的具体位置，而且还包括它所在的社区和城市，以及全球生态系统。
Kell认为，该行业可用的新工具将“帮助解决我们都面临的一些更根本的挑战，例如如何在设计中更好地应对气候变化，以及如何更好地计算和减少设计中的隐含碳。”
事实上，应对气候变化“全都与数据有关，都与数字解决方案有关……这将成为建筑师和工程师的日常工作，”他说，“但这只能通过对技术的更加深入的理解和应用来实现。”
Beach也认为，建筑师还应该发挥更大的作用，作为“建筑专家”，有必要根据客户的使用方式和气候变化对建筑性能的影响，在建筑物存续的过程中，对其进行适当的改造。
此外，考虑到当前的供应链问题、劳动力短缺和成本上升，以及未来二十年环境难民涌入的可能性，他认为学生应该学习直接应对这些挑战的技能。Beach说，这些技能包括预加工和模块化搭建。“当然，这并不是说我们认为这是一切事物的未来，而是因为我们知道，我们的学生必须成为这方面的领导者。”
除了应对气候变化之外，Perenchio还认为，迫切需要找到“让社区参与的方式，以便被边缘化的群体能够发表意见”。这要求团队成员必须具有“一种同理心和较高的情商”。
虽然所有建筑师都需要考虑项目的深远影响，但Beach表示，年轻一代的负担更重。他说：“他们有责任弄清楚如何引导我们应对这些即将发生的变化，并成为负责任的环境管理者和社区管理者。”
Shawn Radcliffe是加拿大安大略省的一名自由撰稿人和瑜伽老师，专门撰写有关健康、医学、科学、建筑、工程和建造以及瑜伽和冥想的故事。如需了解或联系他，请访问他的个人网站ShawnRadcliffe.com。
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图片合成：Earl Otsuka