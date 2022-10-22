Fusion 与Inventor

比较 Fusion 和 Inventor，并了解这两款三维建模软件之间的区别。

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包含 Inventor、AutoCAD 和 Fusion

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定价

月度 N/A N/A N/A
年度 N/A ¥13590 N/A
3 年 N/A ¥40768 N/A

概述

Fusion 是一个集成的工业和机械设计平台。概念和原型协同制造。

Inventor 三维 CAD 软件提供了专业级机械设计、文档编制和产品仿真工具。

用于二维和三维建模、协作、高级仿真、CAM 和数字工厂设计的专业级工具。

二维 + 三维建模、设计 + 渲染

详细的概念渲染 Checkmark Checkmark Checkmark
三维图形旋转/平移 Checkmark Checkmark Checkmark
高级几何视图 Checkmark Checkmark Checkmark
使用光栅和矢量工具编辑扫描 Checkmark Checkmark Checkmark
衍生式设计 Checkmark Checkmark Checkmark
绘制草图 Checkmark Checkmark Checkmark
装配建模 Checkmark Checkmark Checkmark
机械概念和布局设计 Checkmark Checkmark Checkmark
参数化建模 Checkmark Checkmark Checkmark
三维布管设计 Checkmark Checkmark Checkmark
直接建模 Checkmark Checkmark Checkmark
自由形状建模 Checkmark Checkmark Checkmark
零部件生成器与计算器 Checkmark Checkmark Checkmark
网格建模 Checkmark Checkmark
曲面建模 Checkmark Checkmark
自动化建模 Checkmark Checkmark

文档编制

二维制造绘图 Checkmark Checkmark Checkmark
兼容 3D 打印 Checkmark Checkmark Checkmark
几何尺寸和公差 (GD+T) 标准 Checkmark Checkmark Checkmark
批量打印工程图 Checkmark Checkmark Checkmark
分解视图 Checkmark Checkmark Checkmark
工程图中跟踪的更改 Checkmark Checkmark Checkmark
资源中心 Checkmark Checkmark
批量打印多个产品图形 Checkmark Checkmark
检测并遵守 CAD 标准 Checkmark Checkmark
外部参照比较 Checkmark Checkmark
智能注释工具 Checkmark Checkmark

协作

导入和导出模型 Checkmark Checkmark Checkmark
共享视图协作 Checkmark Checkmark Checkmark
用户管理 Checkmark Checkmark Checkmark
全局共享 Checkmark Checkmark Checkmark
注释与红线批注 Checkmark Checkmark Checkmark
无限制访问 Checkmark Checkmark Checkmark
公用/专用设计共享 Checkmark Checkmark Checkmark
团队参与者 Checkmark Checkmark Checkmark
导入和导出块 Checkmark Checkmark Checkmark
导入和导出工程图 Checkmark Checkmark Checkmark
导入和转换 PDF Checkmark Checkmark
附着、编辑、显示点云 Checkmark Checkmark

远程服务和移动性

远程访问、查看或编辑 Checkmark Checkmark Checkmark
在线发布、共享和协作 Checkmark Checkmark Checkmark
适用于常用远程服务 Checkmark Checkmark Checkmark
网页应用 Checkmark Checkmark Checkmark
移动应用 Checkmark Checkmark
在飞行模式下注释 dwg 文件 Checkmark Checkmark

仿真和可视化

远程仿真 Checkmark Checkmark
分解视图和动画 Checkmark Checkmark Checkmark
简化 Checkmark Checkmark
比较结果 Checkmark Checkmark
静态应力 Checkmark Checkmark Checkmark
模态频率

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记

复选标记
热和热应力

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记
屈曲分析

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记
非线性应力

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记
动态运动仿真

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记
准静态运动仿真

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记
形状优化

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记

复选标记
注射成型仿真

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记（需要 Simulation Extension）
电子散热仿真

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记（需要 Simulation Extension）

API 和自动化

制造方法和约束 Checkmark Checkmark Checkmark
机器学习和 AI Checkmark Checkmark Checkmark
创建自定义 C++ 脚本/附加模块 Checkmark Checkmark Checkmark
成本核算 Checkmark Checkmark
设计配置 Checkmark Checkmark
Visual Basic 应用程序 Checkmark Checkmark
创建自定义按键命令 Checkmark Checkmark
使用 Autodesk App Store 中的第三方附加模块 Checkmark Checkmark
创建自定义 Python 脚本/附加模块 Checkmark Checkmark

机械设计

设计零件、部件、产品 Checkmark Checkmark Checkmark
自动更新零件 Checkmark Checkmark Checkmark
为零件指定参数化约束 Checkmark Checkmark Checkmark
智能工具托盘 Checkmark Checkmark Checkmark
导入外部 CAD 几何图形 Checkmark Checkmark Checkmark
对象材质和质量特性 Checkmark Checkmark Checkmark
自动创建 BOM 表 Checkmark Checkmark
700,000 个以上智能制造零件 Checkmark Checkmark

电子产品 + PCB 设计

原理图捕捉 Checkmark Checkmark
PCB 布局 Checkmark Checkmark
PCB 制造 (CAM) Checkmark Checkmark
可制造性/DRC 设计 Checkmark Checkmark
MCAD-ECAD 一体化 Checkmark Checkmark
元件库管理 Checkmark Checkmark
SPICE 仿真 Checkmark Checkmark
PCB 设计集成 Checkmark Checkmark
创建面板布局、原理图 Checkmark Checkmark
使用一致的项目标准 Checkmark Checkmark
以基于项目的结构进行组织 Checkmark Checkmark
布线图错误检查 Checkmark Checkmark
65,000 多个智能电气符号 Checkmark Checkmark
印刷电路板的互操作性 Checkmark Checkmark

制造

设置测头 Checkmark Checkmark Checkmark
车削 Checkmark Checkmark Checkmark
铣削-车削 Checkmark Checkmark Checkmark
水射流、激光刀具、等离子刀具 Checkmark Checkmark Checkmark
免费的后处理器库 Checkmark Checkmark Checkmark
2.5 轴和 3 轴铣削 Checkmark Checkmark Checkmark
3+2 铣削（5 轴定位加工） Checkmark Checkmark Checkmark
4 轴铣削 Checkmark Checkmark Checkmark
5 轴联动铣削 Checkmark Checkmark Checkmark

增材制造

熔丝预制 Checkmark Checkmark
关联编程 Checkmark Checkmark
金属增材制造 Checkmark Checkmark

模型管理

整合协调 BIM 模型 Checkmark Checkmark Checkmark
基于模型的定义 Checkmark Checkmark Checkmark
BIM 互操作性 Checkmark Checkmark Checkmark
将对象指定给具有颜色的层 Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ 文件验证 Checkmark Checkmark

数据管理

管理工具 Checkmark Checkmark Checkmark
用户管理 Checkmark Checkmark Checkmark
文件导出 Checkmark Checkmark Checkmark
版本控制 Checkmark Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark Checkmark Checkmark
使用非原生数据 Checkmark Checkmark Checkmark
创建可重复使用的块库 Checkmark Checkmark Checkmark
印刷电路板的互操作性 Checkmark Checkmark

扩展兼容性

Fusion Manufacturing Extension Checkmark Checkmark
Fusion Manage Extension Checkmark Checkmark
Fusion Design Extension Checkmark Checkmark
Fusion Simulation Extension Checkmark Checkmark
Fusion Signal Integrity Extension Checkmark Checkmark

用户界面

自定义菜单，功能区界面 Checkmark Checkmark Checkmark
内容相关功能区 Checkmark Checkmark Checkmark
无缝用户体验 Checkmark Checkmark Checkmark
块库 Checkmark Checkmark
编辑、打印逻辑图形组合 Checkmark Checkmark
导入、编辑和创建 CAD 块 Checkmark Checkmark
快速访问最近使用的块或喜欢的块 Checkmark Checkmark

支持和稳定性

自动执行更新和通知 Checkmark Checkmark Checkmark
包括服务包、更新 Checkmark Checkmark Checkmark
认证硬件支持 Checkmark Checkmark Checkmark
可用的专用电话支持 Checkmark Checkmark Checkmark
广泛的用户群 Checkmark Checkmark Checkmark
手册、教程和培训中心 Checkmark Checkmark Checkmark
自定义贵公司的安装 Checkmark Checkmark Checkmark
使用早期版本 Checkmark Checkmark

系统要求

处理器

2.5-3+ GHz

2.5-3+ GHz

2.5-3+ GHz
Microsoft Windows

10，64 位

10，64 位

10，64 位
Apple macOS

Big Sur v11，Mac Windows 10

Big Sur v11

Linux

磁盘空间

30 GB

30 GB

30 GB
RAM

8-32 GB

8-32 GB

8-32 GB
视频显卡

支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存

支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存

支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
浏览器

Chrome

Chrome

Chrome

衍生式设计

衍生式设计

复选标记（需要 Simulation Extension）

复选标记（需要 Simulation Extension）