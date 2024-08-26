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重新拓扑通常发生在三维建模项目的后期阶段，即创建高度详细的模型之后。重新拓扑包括优化和细化网格结构以提高效率并为模型做好进入动画制作、实时渲染（英文）或其他下游流程的准备。此步骤可确保模型的拓扑清晰明了且适于变形和 UV 贴图，同时保留在雕刻和深化设计阶段获得的复杂细节。
重新拓扑简化了三维网格，同时保留了重要的细节，确保动画（英文）的边缘流正确无误，并促进了纹理的 UV 贴图。
手动重新拓扑需要手动重组三维模型的网格。这种方法有助于精确控制顶点放置和保留细节，非常适合复杂模型，尤其是那些用于动画的模型。
相比之下，自动重新拓扑依靠算法和软件来更快速地生成优化网格。它适用于非常强调速度但对拓扑和详图放置的精确度要求可能没那么高的情况。
有些工具提供半自动方法，可帮助美工师引导自动化流程并在控制幅度和效率之间取得平衡。实际操作中应选择手动方法还是自动方法，则取决于具体项目要求和时间约束。
重新拓扑不仅在各种创意和技术领域实现专业成果的过程中发挥了重要作用，还提供了许多优势：
重新拓扑可帮助美工师仔细保留高分辨率模型细节并将其传输到优化的网格，从而确保维护复杂的特征和纹理。
干净的拓扑让创建更精确的 UV 贴图以进行纹理操作变得更容易，从而简化了流程并最大限度地减少了模型曲面上的扭曲。
高分辨率模型文件可能会占据较大空间。重新拓扑可减少顶点和边的数量，从而减小文件大小，这对于存储和实时应用程序至关重要。
重新拓扑将创意十足的高细节雕刻阶段与技术优化阶段相分离，从而简化了建模过程，有助于精简整体工作流。
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重新拓扑为现有三维模型创建新的优化网格拓扑，主要是为了提升模型在性能、动画和技术方面的表现并保留细节。重新划分网格则更改了三维模型的网格，涉及的范围较广，其目的往往并不是在于优化，而是减少多边形数、平滑曲面和匹配参考形状等。重新拓扑侧重于特定的技术和艺术目标，而重新划分网格则涉及范围更广的网格修改，且应用范围各异。具体选择取决于三维建模任务的需求和目标。
重新拓扑的速度可能会因模型的复杂性、所使用的软件或工具以及所需的细节级别而异。下面这些提示可以帮助您加快重新拓扑的速度：
要尽可能加快重新拓扑的速度，需要结合高效的技术、工具和经验，从而在保留必要细节的同时简化工作流。