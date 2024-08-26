重新拓扑简化了三维网格，同时保留了重要的细节，确保动画（英文）的边缘流正确无误，并促进了纹理的 UV 贴图。

手动重新拓扑需要手动重组三维模型的网格。这种方法有助于精确控制顶点放置和保留细节，非常适合复杂模型，尤其是那些用于动画的模型。



相比之下，自动重新拓扑依靠算法和软件来更快速地生成优化网格。它适用于非常强调速度但对拓扑和详图放置的精确度要求可能没那么高的情况。



有些工具提供半自动方法，可帮助美工师引导自动化流程并在控制幅度和效率之间取得平衡。实际操作中应选择手动方法还是自动方法，则取决于具体项目要求和时间约束。

