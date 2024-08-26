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《指环王》视频游戏中的“魔戒”就是一种游戏资源，不仅如此，佩戴魔戒的角色、魔戒上发光的纹理层、戴上魔戒时发出的声音以及角色戴上魔戒时的动画（英文）都属于游戏资源。
游戏资源指的是所有可交付的视频游戏内容项目，包括三维模型、纹理、动画和声音。
现代视频游戏需要大量游戏资源，而这些资源的呈现形式各异，包括动画、声音、二维插图和纹理，以及角色、建筑、车辆或其他对象的三维模型等。
如今的游戏玩家认为享受最先进的视觉效果是理所当然的，鉴于大多数游戏原本便需要满足数千种复杂资源的需求，这无异于向这些游戏提出了新的挑战。游戏资源创建流程通常始于对游戏资源的概念化，即美工师先对资源版本的二维草图加以说明，然后利益相关方再同意推进最终概念。下一步是三维建模，从粗糙的低多边形软件模型开始。获得批准后，将使用高多边形网格来细化细节。这种网格更接近于最终模型，通常在 Maya 或 3ds Max 中完成。
接下来则是纹理制作。在制作纹理期间，颜色、图案和其他细节的二维图像将包裹在三维模型的多边形几何体周围，使其看起来更逼真。添加照明效果后，可以获得更逼真的结果。
某些用于游戏开发的资源（如角色模型）也需要进行绑定并制作成动画，以控制其在游戏中的动态。就动画（特定游戏资源，负责设计角色或机械等其他资源的移动）制作而言，Maya 可谓游戏行业标准。最后，游戏开发人员优化游戏资源，使其在特定游戏系统（如控制台或 PC）上发挥最佳性能。优化资源时，可能需要压缩模型和纹理等游戏资源文件的大小，以免因文件过大而无法在游戏系统上流畅运行。
用令人印象深刻的角色吸引玩家
游戏角色承载着玩家的情感。Autodesk 游戏资源创建软件提供了大量角色创建 工具，可将您的创意变为现实，无论创建低多边形生物还是高度细致的英雄人物都手到擒来。
呈现高品质的动画
无论您是为动力十足的赛车还是憨态可掬的猫咪制作动画，Autodesk Maya 都可以提供相应的动画工具组合，让您的三维游戏资源栩栩如生。
创建震撼人心的环境
Autodesk 游戏资源创建软件配备强大的建模工具，可帮助您构建令人惊叹的沉浸式世界，让玩家为之倾心。
提高迭代速度并增加创意修订
开发人员需要快速评估和迭代许多视频游戏资源，而 Autodesk 软件经过优化，可实现超快视口播放和游戏内容修订。
使用程序工具加速开发
如果您需要数千个内容来创建某种世界，可以使用程序工作流工具将资源创建流程快速扩展到最高级别。
利用现成工具快速扩展
Autodesk 游戏资源创建软件提供了现成的工具，支持您立即开始创建并根据需要灵活扩展您的流程。
CD PROJEKT RED
为《赛博朋克 2077》制作大型动画库时，CDPR 使用的是 MotionBuilder（用于快速运动捕捉预览）和 Maya（用于复杂的动画细节）的互补工作流。
图片来源：CD Projekt Red
ARTIFICE STUDIO
Artifice 团队由 15 人组成，该团队在制作最新的游戏“Legends of the Round Table”时发现，Autodesk 公司的 Maya Creative 是最适合其作品的解决方案。
图片来源：Artifice Studio
AAA 级工作室
了解这三家 AAA 级游戏制作商如何在整个游戏开发流程中使用 Flow Production Tracking（以前称为 ShotGrid）来跟踪游戏资源。
图片来源：Square Enix Ltd.
本演示文档详细介绍了如何使用 Autodesk 3ds Max 为《星际迷航在线》制作模块化游戏资源。
了解如何将动画数据从 Autodesk Maya 实时流式传输到 Unreal，以便在 Maya 中处理角色游戏资源，并在进行更改时在 Unreal 中预览作品。
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Arthur Munoz 制作的动画是最重要的游戏资源之一，欢迎了解其工作心得和职业建议。
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《指环王》视频游戏中的“魔戒”就是一种游戏资源，不仅如此，佩戴魔戒的角色、魔戒上发光的纹理层、戴上魔戒时发出的声音以及角色戴上魔戒时的动画（英文）都属于游戏资源。
游戏资源指的是所有可交付的视频游戏内容项目，包括三维模型、纹理、动画和声音。
创建游戏资源时需要用到的一些软件工具包括用来制作概念艺术和纹理的各类程序，如 GIMP（二维）和 Mudbox（英文）（三维）、三维建模程序（如 Maya 和 3ds Max）、角色动画软件（如 MotionBuilder）（英文），以及游戏资源管理/项目管理软件等。
首先，您需要安装上一问题中提及的一个或多个软件程序并了解其基础知识，然后通常可以按照以下步骤创建游戏资源：构思、建模、纹理、绑定、动画制作和优化。
第一步可能包括调查研究和集思广益，然后则是创建概念艺术。如果您与其他团队成员合作，建模时或许还需要与对方沟通交流，交换意见。制作纹理和动画时也是如此。
完成这些步骤之后即可开始优化，这包括压缩游戏资源模型和纹理文件的大小，以便在游戏引擎中高效加载和运行。