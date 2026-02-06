AI 在传媒和娱乐中的应用

像 Phantom Sky 这样的项目（一部 90 秒的短片），在过去一个艺术家团队需要几个月的时间才能完成。借助 Maya 中的运动生成器，Griffin Animation Studios 创始人 Eddie Chew 在短短六周内就创建了多个栩栩如生的角色。这种转变让他有更多时间专注于最重要的事情：表演、润色和讲故事。运动生成器在效率和创造力之间实现了新的平衡，使其能够在不牺牲细节的情况下承担更宏大的客户项目。