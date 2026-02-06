Autodesk AI

AI 在传媒和娱乐中的应用

更具可编辑性。更具可指导性。更多控制。 

AI 在传媒和娱乐领域的价值

Autodesk AI 专为希望在不影响想像力的情况下加快进度的艺术家打造。我们的工具旨在加快制作速度，同时让您保持完全控制：可编辑、可指导并始终与您的创意意图保持一致。无论您是在进行动画制作、合成还是进度规划，Autodesk AI 均能为传媒与娱乐制作的各个阶段提供创作支持。由于信任很重要，我们对 AI 的训练方式和数据使用方式保持透明，让您能够自信地进行创作。

关键客户成果

加速工作流

加快重复性或技术性任务，以便艺术家将更多时间花在创造性决策上。

创意控制和自定义

通过适应您风格的可编辑、非破坏性 AI 输出，维护完全的艺术所有权。

适合任何团队的可扩展制作

从独立创作者到 AAA 级工作室，我们的 AI 工具可进行扩展，以满足任何制作规模或预算的需求。

Boxel Studio 将 Autodesk AI 功能（如 Flow Studio）集成到他们的工作流程
在 Boxel Studio，Freddy Chávez Olmos 和 Weverton Alves 将 Autodesk AI Flow Studio 融入他们的工作流程。

为什么选择 Autodesk AI

在 Autodesk，我们相信 AI 应该为艺术家服务，而不是相反。因此，Autodesk AI 基于三个核心原则构建：创意控制、工作流集成和值得信赖的透明度。我们的工具旨在无缝融入您的工作流程、适应您的风格并尊重您的数据。正因如此，世界各地的工作室和创作者都信赖 Autodesk 来帮助他们讲述自己的故事。

Autodesk AI 工具在传媒和娱乐领域的应用

Autodesk Flow Studio

Autodesk Flow Studio

Flow Studio

使用 Flow Studio 基于远程服务的 AI 三维工具集，将实景镜头转换为可编辑的 CG 场景。无需复杂的设置。利用快速、可访问且完全由您控制的 AI 讲述您构想已久的故事。

 

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Autodesk Maya 中的运动生成器

Autodesk Maya

运动生成器

专注于表演和故事的完善。运动生成器融合了关键帧、动作捕捉和机器学习，可快速生成动作，无论是背景角色还是主角镜头，都能为您提供一个良好的开端。 

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Autodesk Flow Production Tracking 中的流程衍生式调度

AUTODESK Flow Production Tracking

流衍生式调度

利用分析依赖关系、资源可用性和创意优先级的 AI 优化制作时间表。流衍生式调度可帮助制作人员和协调员更明智、更快速地做出决策。

了解更多（英文）
Autodesk Flame 中 AI 支持的工具集

Autodesk Flame

AI 支持的工具集

借助 Flame 中十多个基于 AI 技术的视觉特效和后期制作工具，生成三维点云以在场景中定位对象，为慢动作镜头创建附加帧等。

 

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图片由 Cosmic Monkey 提供

Autodesk Maya 中的机器学习变形器

Autodesk Maya

机器学习变形器

使用快速且交互的内容实现近似复杂的角色变形。减少手动权重绘制并加快角色设置。

 

 

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Phantom Sky” 由 Griffin Animation Studios 使用 Maya 中的运行生成器在六周内制作完成。（视频：1 分 23 秒）

如今，各工作室如何使用 Autodesk AI？

Phantom Sky 这样的项目（一部 90 秒的短片），在过去一个艺术家团队需要几个月的时间才能完成。借助 Maya 中的运动生成器，Griffin Animation Studios 创始人 Eddie Chew 在短短六周内就创建了多个栩栩如生的角色。这种转变让他有更多时间专注于最重要的事情：表演、润色和讲故事。运动生成器在效率和创造力之间实现了新的平衡，使其能够在不牺牲细节的情况下承担更宏大的客户项目。

Autodesk Maya 中机器学习变形器的 AI 透明度卡

负责任的 AI，提升创意表达

我们与工作室、艺术家和技术专家密切合作，确保我们的 AI 工具透明、安全，并由使用者进行塑造。

2025 Design & Make 现状：聚焦传媒和娱乐业的 AI

传媒和娱乐行业领导者对 AI 的真正看法是什么？

了解 AI 如何为艺术家赋能、简化制作并重新定义创意工作的未来。行业领导者分享为什么 AI 不再可有可无，它对于促进创新、自动执行繁琐任务和保持竞争力至关重要。下载报告，探索独家见解、招聘趋势以及顶级公司如何为借助 AI 讲故事的下一篇章做准备。

精选产品

Autodesk Flow Studio

使用提供的 AI 功能创建令人惊叹的视觉特效。借助 AI 驱动的运动捕捉、摄影机跟踪、动画和合成工具，可将您的素材一键生成可随心执导、精细编辑并轻松导出的 CG 场景。

产品详细信息
Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

产品详细信息
传媒和娱乐软件集

使您的工作室具备大规模渲染和仿真能力，同时为美工人员配备强大的建模和动画工具

产品详细信息

使用 M&E 软件集实现所有功能

只需一次极具成本效益的购买，即可获得 Flow Studio、Maya 和更多 AI 支持的工具。

常见问题解答 (FAQ)

Flow Studio 目前提供哪些 Autodesk AI 功能？

Flow Studio 提供各种各样的 AI 驱动的工具，旨在加快您的创作过程。主要功能包括：无标记运动捕捉、视频到三维场景技术，以及自动生成基本元素，如摄影机跟踪、空白板、Alpha 遮罩和角色通道。 所有内容都可导出，以使用您喜欢的三维工具（如 Maya、Blender 或 Unreal）进行处理，让您能够利用全面的创意控制轻松优化和构建您的作品。请在此处了解更多信息。 

Maya 目前提供哪些 Autodesk AI 功能？

Maya 中提供运动生成器机器学习 (ML) 变形器 等 Autodesk AI 功能。运动生成器仅通过几个关键帧或一个运动路径即可生成角色运动，从而显著加快动画工作流。ML 变形器以一种快速且交互的方式实现近似复杂的角色变形。这两种工具都可以自动执行重复性任务，使艺术家能够专注于创作过程。请在此处了解更多信息。

Flame 目前提供哪些 Autodesk AI 功能？

Autodesk Flame 包含越来越多的 AI 支持功能，可减少人工操作并提高视觉特效和后期制作的整体效率。当前功能包括： 

  • 摄影机分析：根据二维摄影机序列生成三维点云，以在场景中定位对象、应用遮罩和色彩分级。
  • 人体语义抠像器：可在动态视频中隔离人体，并提取蒙版以进行合成。
  • 人脸语义抠像器：可检测并自动隔离人脸的各个部位，隔离动态视频中的人头，并提取蒙版以进行合成。
  • ML 深度：分析图像并计算深度数据过程以简化工作流，例如，基于摄影机深度进行颜色分级的蒙版隔离。
  • ML 变形：通过将帧变形在一起或混合效果，解决棘手的跳切编辑。
  • ML 时间扭曲：自动为慢动作快照创建附加帧。
  • ML 超分辨率：增强视频序列的解析和质量，用于存档还原、平移和扫描以及内容交付。
  • 显著特征抠像器：智能检测动态视频边界框内的对象，并自动提取遮罩以供合成使用。
  • 天空提取抠像器：智能检测动态视频中的天空区域并自动分离，同时提取遮罩以供合成使用。

请在此处了解更多信息。