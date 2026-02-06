AI 在传媒和娱乐中的应用

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk AI 专为希望在不影响想像力的情况下加快进度的艺术家打造。我们的工具旨在加快制作速度，同时让您保持完全控制：可编辑、可指导并始终与您的创意意图保持一致。无论您是在进行动画制作、合成还是进度规划，Autodesk AI 均能为传媒与娱乐制作的各个阶段提供创作支持。由于信任很重要，我们对 AI 的训练方式和数据使用方式保持透明，让您能够自信地进行创作。
加快重复性或技术性任务，以便艺术家将更多时间花在创造性决策上。
通过适应您风格的可编辑、非破坏性 AI 输出，维护完全的艺术所有权。
从独立创作者到 AAA 级工作室，我们的 AI 工具可进行扩展，以满足任何制作规模或预算的需求。
在 Autodesk，我们相信 AI 应该为艺术家服务，而不是相反。因此，Autodesk AI 基于三个核心原则构建：创意控制、工作流集成和值得信赖的透明度。我们的工具旨在无缝融入您的工作流程、适应您的风格并尊重您的数据。正因如此，世界各地的工作室和创作者都信赖 Autodesk 来帮助他们讲述自己的故事。
Autodesk Flow Studio
使用 Flow Studio 基于远程服务的 AI 三维工具集，将实景镜头转换为可编辑的 CG 场景。无需复杂的设置。利用快速、可访问且完全由您控制的 AI 讲述您构想已久的故事。
AUTODESK Flow Production Tracking
利用分析依赖关系、资源可用性和创意优先级的 AI 优化制作时间表。流衍生式调度可帮助制作人员和协调员更明智、更快速地做出决策。
Autodesk Flame
借助 Flame 中十多个基于 AI 技术的视觉特效和后期制作工具，生成三维点云以在场景中定位对象，为慢动作镜头创建附加帧等。
图片由 Cosmic Monkey 提供
像 Phantom Sky 这样的项目（一部 90 秒的短片），在过去一个艺术家团队需要几个月的时间才能完成。借助 Maya 中的运动生成器，Griffin Animation Studios 创始人 Eddie Chew 在短短六周内就创建了多个栩栩如生的角色。这种转变让他有更多时间专注于最重要的事情：表演、润色和讲故事。运动生成器在效率和创造力之间实现了新的平衡，使其能够在不牺牲细节的情况下承担更宏大的客户项目。
我们与工作室、艺术家和技术专家密切合作，确保我们的 AI 工具透明、安全，并由使用者进行塑造。
- Todd Widup，装备艺术家
- Fabio De Proft，Imaginary Globe 创始人
- Sean Findley，Mango FX 创始人
了解 AI 如何为艺术家赋能、简化制作并重新定义创意工作的未来。行业领导者分享为什么 AI 不再可有可无，它对于促进创新、自动执行繁琐任务和保持竞争力至关重要。下载报告，探索独家见解、招聘趋势以及顶级公司如何为借助 AI 讲故事的下一篇章做准备。
只需一次极具成本效益的购买，即可获得 Flow Studio、Maya 和更多 AI 支持的工具。
Flow Studio 提供各种各样的 AI 驱动的工具，旨在加快您的创作过程。主要功能包括：无标记运动捕捉、视频到三维场景技术，以及自动生成基本元素，如摄影机跟踪、空白板、Alpha 遮罩和角色通道。 所有内容都可导出，以使用您喜欢的三维工具（如 Maya、Blender 或 Unreal）进行处理，让您能够利用全面的创意控制轻松优化和构建您的作品。请在此处了解更多信息。
Maya 中提供运动生成器和机器学习 (ML) 变形器 等 Autodesk AI 功能。运动生成器仅通过几个关键帧或一个运动路径即可生成角色运动，从而显著加快动画工作流。ML 变形器以一种快速且交互的方式实现近似复杂的角色变形。这两种工具都可以自动执行重复性任务，使艺术家能够专注于创作过程。请在此处了解更多信息。
Autodesk Flame 包含越来越多的 AI 支持功能，可减少人工操作并提高视觉特效和后期制作的整体效率。当前功能包括：
请在此处了解更多信息。